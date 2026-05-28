Tử hình bị cáo đâm chủ quán cà phê, cướp vàng

Thanh Quân
28/05/2026 14:45 GMT+7

Đâm chủ quán cà phê 53 nhát dao rồi cướp vàng, bị cáo Trần Văn Quý bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án tử hình.

Ngày 28.5, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình bị cáo Trần Văn Quý (23 tuổi, quê quán xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau, tạm trú xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh) về tội giết người và cướp tài sản. Quý là thủ phạm đâm chủ quán cà phê 53 nhát dao rồi cướp vàng.

Theo cáo trạng, do thiếu nợ nhiều người nên Quý nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán lấy tiền. Sáng 12.7.2025, Quý mua một con dao cùng 4 viên thuốc ngủ rồi pha sẵn vào chai nước với ý định dụ người khác uống để cướp tài sản. Tuy nhiên, lo sợ bị phát hiện nên Quý không thực hiện.

Sau đó, Quý dùng băng keo đen dán biển số xe máy rồi chạy dọc quốc lộ 1 tìm các quán cà phê vắng người để thực hiện ý đồ. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Quý ghé quán cà phê võng Y.N tại khu phố Phú Nhơn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh, do bà N.T.B làm chủ.

Tại đây, lợi dụng lúc quán chỉ có một mình bà B., Quý ra phía sau khu vực nhà vệ sinh lấy tiền và giấy tờ trong ví của bà B. rồi bỏ lại chiếc ví trống. Sau đó, Quý quay lại nói dối có người đánh rơi ví để dụ nạn nhân ra phía sau kiểm tra. Khi bà B. đang cúi xuống xem chiếc ví, thì bị Quý dùng dao tấn công liên tiếp.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo đã đâm tổng cộng 53 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại, Quý còn dùng dao rạch tai nạn nhân để lấy đôi bông tai vàng.

Sau khi gây án, Quý ra phía trước quán, ngắt hệ thống camera an ninh rồi lấy thêm một điện thoại di động và 32.000 đồng trước khi bỏ trốn. Trên đường tẩu thoát, bị cáo ghé một quán cà phê khác để thay quần áo và phi tang hung khí. Số tài sản cướp nói trên, Quý đem bán lấy hơn 2,6 triệu đồng.

Đến hơn 17 giờ cùng ngày (12.7.2025), người thân phát hiện bà B. tử vong với nhiều vết thương nên trình báo cơ quan công an.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng chức năng nhanh chóng trích xuất camera, khoanh vùng truy xét và bắt giữ Quý vào khoảng 6 giờ sáng hôm sau (13.7.2025) khi đang lẩn trốn tại nhà vợ ở xã Bình Đức.

Tại tòa, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo thực hiện hành vi phạm tội một cách tàn nhẫn, xâm phạm trực tiếp tính mạng người khác vì động cơ đê hèn, không còn khả năng giáo dục, cải tạo.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Văn Quý mức án tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là mức án tử hình.

