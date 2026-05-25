Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Tây Ninh tuyên án vụ cướp tiệm vàng ở xã Cần Giuộc

Bắc Bình
Bắc Bình
25/05/2026 15:36 GMT+7

TAND tỉnh Tây Ninh vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 18 năm tù đối với bị cáo dùng súng nhựa, búa cướp tiệm vàng rồi bị chém thương tích 48% trong lúc tháo chạy.

Ngày 25.5, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Nguyễn Trung Thành (33 tuổi, ở xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp) 18 năm tù về tội "Cướp tài sản". Bị cáo Thành là người gây ra vụ cướp tiệm vàng N.K.L tại ấp Hòa Thuận 2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Tây Ninh tuyên án vụ cướp tiệm vàng rồi bị đánh thương tích 48% - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Trung Thành được chủ tiệm vàng xin giảm nhẹ hình phạt

ẢNH: B.B

Theo cáo trạng, trước khi gây án, Thành làm quản lý tại một phòng khám nha khoa ở xã Tân Hòa (tỉnh Đồng Tháp) với mức lương hơn 20 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, do nợ nần với số tiền lớn nên Thành lên mạng xã hội đặt mua khẩu súng bằng nhựa màu đen với giá 570.000 đồng để đi cướp tài sản, trả nợ.

Chiều ngày 22.7.2025, Thành bỏ súng, búa vào ba lô, mượn xe máy của bạn rồi di chuyển dọc theo quốc lộ 50 (từ Đồng Tháp hướng về TP.HCM) nhằm tìm kiếm các tiệm vàng vắng người để cướp.

Đến khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, Thành phát hiện tiệm vàng N.K.L (tại ấp Hòa Thuận 2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) đang vắng khách và không có bảo vệ. Xác định mục tiêu, Thành giấu xe ở bãi đất trống cách tiệm vàng khoảng 415 m rồi đi bộ quay lại, xông vào tiệm vàng, rút khẩu súng nhựa chĩa thẳng vào chủ tiệm để cướp.

Nghe tiếng hô hoán, ông V.T.H (cha ruột chị L. – chủ tiệm vàng) đang ngồi phía trước liền chạy đến can ngăn. Thành liền vung búa đập vỡ tủ kính, vơ vét lượng lớn vòng, dây chuyền vàng bỏ vào ba lô.

Nhận thấy tình thế nguy hiểm khi tên cướp có vũ khí, ông H. lén ra tủ bán vịt quay cạnh tiệm vàng lấy con dao thủ sẵn trên tay. Còn Thành sau khi gom sạch vàng, liền tìm cách tháo chạy. Ông H. lập tức đuổi theo rồi dùng dao chém 2 nhát trúng vào phía sau đầu của Thành; đồng thời tri hô ứng cứu.

Khi Thành chạy đến được vị trí chiếc xe máy thì bị ông H. cùng hai thanh niên khác đuổi kịp. Tại đây, Thành hung hãn vung búa chém thẳng về phía ông H. nhưng không trúng. Để tự vệ và khống chế cướp, ông H. đã dùng dao chém nhiều nhát trúng vào vùng vai, tay và chân khiến Thành đổ gục xuống đất. Người dân xung quanh sau đó đã lao vào tước hung khí, trói chặt Thành và bàn giao cho Công an xã Cần Giuộc.

Tây Ninh tuyên án vụ cướp tiệm vàng rồi bị đánh thương tích 48% - Ảnh 2.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi gây thương tích 48% cho bị cáo Thành của ông H. và người dân là phòng vệ chính đáng nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

ẢNH: B.B

Toàn bộ tang vật gồm 79 chiếc vòng, dây chuyền và lắc vàng do Thành cướp là hơn 11 lượng vàng đã được công an thu hồi trao trả cho bị hại.

Về phần Thành, do bị chém nhiều nhát nên được đưa đi cấp cứu kịp thời. Theo kết luận giám định pháp y, Thành bị nhiều vết sẹo phẫu thuật, khuyết xương đỉnh trái, gãy xương bàn tay, nứt xương cánh tay... với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 48%. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Tây Ninh nhận định, hành vi của ông H. và người dân là phòng vệ chính đáng để ngăn ngừa tội phạm cướp tiệm vàng nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tin liên quan

Cần Thơ: Cảnh giác với cướp ngân hàng, cướp tiệm vàng

Cần Thơ: Cảnh giác với cướp ngân hàng, cướp tiệm vàng

Dù chưa ghi nhận các vụ cướp ngân hàng, cướp tiệm vàng manh động, lãnh đạo Công an TP.Cần Thơ vẫn nhấn mạnh phải đề cao cảnh giác, bởi 'chưa xảy ra không có nghĩa là không xảy ra'.

Khám phá thêm chủ đề

Cướp Tiệm Vàng Tây Ninh phòng vệ chính đáng cướp tiệm vàng bị thương tích 48% đồng tháp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận