Tây Ninh tuyên án vụ cướp tiệm vàng ở xã Cần Giuộc

Ngày 25.5, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Nguyễn Trung Thành (33 tuổi, ở xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp) 18 năm tù về tội "Cướp tài sản". Bị cáo Thành là người gây ra vụ cướp tiệm vàng N.K.L tại ấp Hòa Thuận 2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Bị cáo Nguyễn Trung Thành được chủ tiệm vàng xin giảm nhẹ hình phạt

ẢNH: B.B

Theo cáo trạng, trước khi gây án, Thành làm quản lý tại một phòng khám nha khoa ở xã Tân Hòa (tỉnh Đồng Tháp) với mức lương hơn 20 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, do nợ nần với số tiền lớn nên Thành lên mạng xã hội đặt mua khẩu súng bằng nhựa màu đen với giá 570.000 đồng để đi cướp tài sản, trả nợ.

Chiều ngày 22.7.2025, Thành bỏ súng, búa vào ba lô, mượn xe máy của bạn rồi di chuyển dọc theo quốc lộ 50 (từ Đồng Tháp hướng về TP.HCM) nhằm tìm kiếm các tiệm vàng vắng người để cướp.

Đến khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, Thành phát hiện tiệm vàng N.K.L (tại ấp Hòa Thuận 2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) đang vắng khách và không có bảo vệ. Xác định mục tiêu, Thành giấu xe ở bãi đất trống cách tiệm vàng khoảng 415 m rồi đi bộ quay lại, xông vào tiệm vàng, rút khẩu súng nhựa chĩa thẳng vào chủ tiệm để cướp.

Nghe tiếng hô hoán, ông V.T.H (cha ruột chị L. – chủ tiệm vàng) đang ngồi phía trước liền chạy đến can ngăn. Thành liền vung búa đập vỡ tủ kính, vơ vét lượng lớn vòng, dây chuyền vàng bỏ vào ba lô.

Nhận thấy tình thế nguy hiểm khi tên cướp có vũ khí, ông H. lén ra tủ bán vịt quay cạnh tiệm vàng lấy con dao thủ sẵn trên tay. Còn Thành sau khi gom sạch vàng, liền tìm cách tháo chạy. Ông H. lập tức đuổi theo rồi dùng dao chém 2 nhát trúng vào phía sau đầu của Thành; đồng thời tri hô ứng cứu.

Khi Thành chạy đến được vị trí chiếc xe máy thì bị ông H. cùng hai thanh niên khác đuổi kịp. Tại đây, Thành hung hãn vung búa chém thẳng về phía ông H. nhưng không trúng. Để tự vệ và khống chế cướp, ông H. đã dùng dao chém nhiều nhát trúng vào vùng vai, tay và chân khiến Thành đổ gục xuống đất. Người dân xung quanh sau đó đã lao vào tước hung khí, trói chặt Thành và bàn giao cho Công an xã Cần Giuộc.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi gây thương tích 48% cho bị cáo Thành của ông H. và người dân là phòng vệ chính đáng nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự ẢNH: B.B

Toàn bộ tang vật gồm 79 chiếc vòng, dây chuyền và lắc vàng do Thành cướp là hơn 11 lượng vàng đã được công an thu hồi trao trả cho bị hại.

Về phần Thành, do bị chém nhiều nhát nên được đưa đi cấp cứu kịp thời. Theo kết luận giám định pháp y, Thành bị nhiều vết sẹo phẫu thuật, khuyết xương đỉnh trái, gãy xương bàn tay, nứt xương cánh tay... với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 48%. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Tây Ninh nhận định, hành vi của ông H. và người dân là phòng vệ chính đáng để ngăn ngừa tội phạm cướp tiệm vàng nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.