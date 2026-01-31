Cần Thơ: Cảnh giác với cướp ngân hàng, cướp tiệm vàng

Nhiều cơ sở kinh doanh còn chủ quan, coi nhẹ an ninh

Chiều 31.1, Công an TP.Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn thành phố. Hội nghị có sự tham gia của đại diện các phòng nghiệp vụ và đông đảo doanh nghiệp, tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Theo thống kê của Công an TP.Cần Thơ, thành phố hiện có 105 tổ chức tín dụng và 570 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý. Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự cơ bản được giữ vững, số vụ phạm pháp hình sự về trật tự xã hội đã giảm sâu (giảm 19,7% so với năm 2024). Đặc biệt, Cần Thơ chưa xảy ra các vụ cướp ngân hàng, cướp tiệm vàng với tính chất manh động, liều lĩnh như tại một số địa phương khác.

Đại tá Bùi Đức An, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ, cảnh báo: "Nếu công tác phòng ngừa không tốt thì tội phạm cướp tài sản có thể xảy ra bất cứ lúc nào" ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Tuy nhiên, phát biểu tại hội nghị, đại tá Bùi Đức An, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ, nhấn mạnh cảnh giác: "Phải nhận thức rằng chưa xảy ra không có nghĩa là không xảy ra, nếu công tác phòng ngừa không tốt thì tội phạm cướp tài sản có thể xảy ra bất cứ lúc nào".

Theo lãnh đạo Công an TP. Cần Thơ, thực tế cho thấy vẫn còn những hạn chế mang tính hệ thống, một bộ phận cơ sở kinh doanh còn tâm lý chủ quan, coi nhẹ yếu tố an ninh và xem công tác phòng ngừa là trách nhiệm riêng của ngành công an. Điều này dẫn đến kỹ năng ứng phó của nhân viên khi xảy ra sự cố còn hạn chế, chủ yếu dựa vào bản năng, tạo ra những "khoảng trống an ninh" cho tội phạm lợi dụng.

Khuyến nghị dùng kỹ thuật tiên tiến phòng ngừa hành vi phạm tội

Về phương thức thủ đoạn, Công an TP.Cần Thơ nhận định tội phạm hiện nay đang biến đổi nhanh chóng. Đối tượng gây án không chỉ là những trường hợp có tiền án, tiền sự hay nghiện ngập, mà phần lớn là người phạm tội lần đầu do nợ nần, quẫn bách tài chính hoặc thất nghiệp. Thậm chí, có đối tượng từng là quản lý doanh nghiệp hoặc cán bộ công chức. Các nhóm tội phạm này thường chuẩn bị kỹ lưỡng, chọn thời điểm vắng vẻ, lúc giao ca hoặc trời mưa lớn để ra tay. Đồng thời, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng (súng, dao, vật liệu nổ) để uy hiếp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân nhằm cướp tài sản và tẩu thoát nhanh chóng.

Các đại biểu xem phóng sự về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an, trong đó có các vụ cướp ngân hành, cướp tiệm vàng manh động ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Để chủ động ứng phó, tại hội nghị, các đơn vị nghiệp vụ đã khuyến nghị nhiều giải pháp kỹ thuật tiên tiến. Điển hình là hệ thống báo động khẩn cấp có khả năng gọi điện tự động đến 5 số điện thoại (bao gồm trực ban công an địa phương) và gửi tin nhắn định vị chính xác vị trí xảy ra sự cố. Bên cạnh đó là hệ thống camera giám sát thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp nhận diện khuôn mặt, biển số xe và cảnh báo đối tượng truy nã.

Tại Cần Thơ, tính từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng công an đã hỗ trợ kết nối 33 hệ thống báo động khẩn cấp truyền tín hiệu trực tiếp về Trung tâm quản lý báo động tập trung. Tổng cộng đã có 172 chi nhánh ngân hàng, 5 quỹ tín dụng và 9 cơ sở kinh doanh vàng bạc lắp đặt hệ thống này.

Công an TP.Cần Thơ cũng đề nghị địa phương và các cơ quan chức năng phối hợp trong phòng chống tội phạm, đặc biệt là cướp tài sản ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Đại tá Bùi Đức An yêu cầu lực lượng Công an và các đơn vị liên quan phải xác định phòng chống tội phạm là nhiệm vụ cấp bách và chiến lược lâu dài. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp cần thay đổi nhận thức, coi việc trang bị an ninh là đầu tư cho sự phát triển bền vững, biến cơ sở của mình thành địa điểm giao dịch an toàn, tin cậy… Đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương, đặc biệt là Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước... phối hợp chặt chẽ với Công an TP.Cần Thơ trong triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm cướp tài sản nói riêng.