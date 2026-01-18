Mua dâm rồi cướp tài sản của người bán dâm

Ngày 18.1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Vũ (23 tuổi, ở xã Phong Hòa, Đồng Tháp), để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Bị can Nguyễn Văn Vũ bị Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản của người bán dâm ẢNH: CACC

Theo điều tra ban đầu, ngày 13.1, sau khi sử dụng ma túy, Nguyễn Văn Vũ chạy xe máy trên QL80 kiếm người để mua dâm. Khi đến đoạn thuộc xã Tân Dương (Đồng Tháp), Vũ gặp một phụ nữ 37 tuổi (ở tỉnh Vĩnh Long) và thỏa thuận giá cả với người này rồi cả 2 đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Tân Dương.

Sau khi thực hiện hành vi mua bán dâm, lợi dụng lúc người phụ nữ mở cửa để Vũ đi hỏi mật khẩu wifi chuyển tiền mua dâm, Vũ bất ngờ dùng khăn siết cổ người này từ phía sau. Bất chấp người phụ nữ van xin, Vũ tiếp tục siết cổ cho đến khi nạn nhân nằm bất động.

Thấy nạn nhân không còn khả năng chống cự, Vũ lục lấy điện thoại và 500.000 đồng trên người của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Sau đó, nạn nhân tỉnh dậy, báo lễ tân nhà nghỉ và cùng những người xung quanh truy đuổi, bắt giữ Vũ bàn giao cho cơ quan công an. Qua test nhanh, Vũ dương tính với chất ma túy.

Vụ cướp tài sản của người bán dâm đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.