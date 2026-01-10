Khởi tố nữ bị can sát hại bác, cướp tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Thị Kim (42 tuổi, ngụ thôn Phúc Thượng, xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về các hành vi giết người, cướp tài sản.

Bị can Đinh Thị Kim ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, sáng 7.1, Kim đến nhà bà Lê Thị Phương (69 tuổi, thôn Phúc Gia, xã Thọ Long; bà Phương bị điếc, Kim là cháu dâu gọi bà Phương bằng bác) chơi và đôi bên xảy ra mâu thuẫn.

Bà Phương đã chửi bới và dùng gậy gỗ đánh vào người Kim. Bị đánh, Kim dùng gậy gỗ, ghế gỗ đập liên tiếp vào vùng đầu, mặt và dùng chân đạp khiến bà Phương tử vong.

Sau khi thấy nạn nhân tử vong, Kim đã tháo đôi hoa tai bằng vàng tây của nạn nhân mang đi bán được 2,5 triệu đồng.

Thời gian vụ án xảy ra chỉ có một mình bà Phương ở nhà. Các con bà Phương đều đi làm ăn xa.

Tiếp nhận vụ việc, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ Đinh Thị Kim.