Truy nã đặc biệt kế toán Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng

Ngày 10.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đang tập trung mở rộng điều tra giai đoạn 3 vụ án "lừa dối khách hàng" xảy ra tại Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng (địa chỉ 180 Trần Phú, P.Hải Châu; Báo Thanh Niên đã thông tin), đồng thời khởi tố bổ sung vụ án về hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo Cơ quan CSĐT, thực hiện ý kiến chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng và đại tá Nguyễn Hà Lai, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng, vừa qua, đơn vị đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi "vi phạm trong lĩnh vực kế toán" tại Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng.

Theo Sở Y tế TP.Đà Nẵng, vào ngày 11.8.2025, Sở đã ban hành quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động của Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng (địa chỉ 180 Trần Phú, P.Hải Châu, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là bác sĩ Lê Hồng Hải) ẢNH: HUY ĐẠT

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Vân Anh (31 tuổi, ở xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) là kế toán thu - chi của phòng khám, giữ vai trò trực tiếp thực hiện và giúp sức trong việc quản lý sổ sách kế toán trái quy định, hợp thức hóa các khoản thu - chi bất hợp pháp.

Phòng khám bị xác định đã lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, cố ý bỏ ngoài sổ sách doanh thu thực tế, gây thiệt hại bước đầu cho cơ quan thuế số tiền hơn 3,9 tỉ đồng.

Do Nguyễn Thị Vân Anh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can này để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thị Vân Anh ẢNH: Đ.X

Liên quan vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cũng ra quyết định truy tìm 3 người quốc tịch Trung Quốc, gồm: bà Li Hai Xia (50 tuổi), ông Gu Shiping (45 tuổi) và ông Zhang Xueqin (48 tuổi).

Bước đầu xác định nhóm người này có liên quan đến hoạt động điều hành, quản lý, hỗ trợ chuyên môn và tài chính tại Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng, với dấu hiệu tham gia các hoạt động trái pháp luật, tổ chức khám chữa bệnh không đúng quy định, chi phối tài chính và lợi dụng người Việt Nam đứng tên để che giấu hành vi vi phạm.

Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định truy tìm Li Hai Xia, Gu Shiping, Zhang Xueqin

ẢNH: Đ.X

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng kêu gọi Nguyễn Thị Vân Anh sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật; đồng thời đề nghị người dân, tổ chức, cá nhân có thông tin liên quan đến nhóm người quốc tịch Trung Quốc đang bị truy tìm hoặc từng là khách hàng của phòng khám, chủ động cung cấp tài liệu, chứng cứ cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.