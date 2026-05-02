8 giờ truy bắt đôi nam nữ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Sáng nay 2.5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ thành công 2 nghi phạm thực hiện vụ cướp táo tợn tại tiệm vàng Huế Thương ở xã Đức Thọ, Hà Tĩnh.

2 nghi phạm cướp tiệm vàng bị bắt giữ sau 8 giờ gây án ẢNH: TÂN KỲ

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 ngày 1.5. Thời điểm trên, một phụ nữ mặc áo màu vàng vào tiệm vàng Huế Thương (tại thôn 4, xã Đức Thọ) hỏi mua 2 nhẫn vàng 9999 (loại 5 chỉ mỗi chiếc).

Lợi dụng sơ hở, ngay khi vừa cầm trên tay số vàng trị giá khoảng 154 triệu đồng, nữ "khách hàng" này lập tức tung cửa bỏ chạy.

Nữ nghi phạm giả vờ mua hàng để cướp vàng ẢNH: TÂN KỲ

Chủ tiệm cùng người dân xung quanh nhanh chóng truy đuổi và tri hô. Lúc này, một nam thanh niên chờ sẵn trên xe máy bên ngoài đã bất ngờ lao vào, dùng dao nhọn tấn công và uy hiếp những người truy cản để giải vây cho đồng bọn.

Trước sự vây ráp quyết liệt của người dân, hai nghi phạm cướp tài sản buộc phải bỏ lại phương tiện tại hiện trường, chạy bộ vào các khu dân cư để lẩn trốn.

8 giờ truy xét theo dấu vết "nóng"

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Đức Thọ và các đơn vị nghiệp vụ lập tức phong tỏa hiện trường.

Đôi nam nữ được camera an ninh của người dân ghi lại trước khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ẢNH: TÂN KỲ

Nhiều tổ công tác được triển khai đồng loạt, chốt chặn các tuyến giao thông cửa ngõ và rà soát kỹ các khu vực nghi vấn.

Sau 8 giờ truy xét liên tục theo dấu vết "nóng", lực lượng chức năng đã tóm gọn 2 nghi phạm là Trần Văn Dũng (37 tuổi, quê xã Đức Long, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (44 tuổi, ngụ tại xã Mỹ Hương, TP.Cần Thơ).

Theo đó, Nguyễn Thị Mỹ Linh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một ngôi nhà hoang trên địa bàn xã Đức Thọ. Còn Trần Văn Dũng bị phát hiện, khống chế khi đang tìm cách bỏ trốn tại khu vực cạnh QL1A (thuộc xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), với ý định bắt xe ra phía Bắc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các 2 nghi phạm đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.