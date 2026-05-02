8 giờ truy bắt đôi nam nữ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Phạm Đức
02/05/2026 08:44 GMT+7

Sau khi vờ mua rồi cướp 1 cây vàng tại tiệm vàng ở Hà Tĩnh, đôi nam nữ đã dùng dao nhọn tấn công chủ tiệm và người dân để thoát thân. Tuy nhiên, chỉ sau 8 giờ gây án, cả hai đã sa lưới lực lượng công an.

Sáng nay 2.5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ thành công 2 nghi phạm thực hiện vụ cướp táo tợn tại tiệm vàng Huế Thương ở xã Đức Thọ, Hà Tĩnh.

2 nghi phạm cướp tiệm vàng bị bắt giữ sau 8 giờ gây án

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 ngày 1.5. Thời điểm trên, một phụ nữ mặc áo màu vàng vào tiệm vàng Huế Thương (tại thôn 4, xã Đức Thọ) hỏi mua 2 nhẫn vàng 9999 (loại 5 chỉ mỗi chiếc).

Lợi dụng sơ hở, ngay khi vừa cầm trên tay số vàng trị giá khoảng 154 triệu đồng, nữ "khách hàng" này lập tức tung cửa bỏ chạy.

Chủ tiệm cùng người dân xung quanh nhanh chóng truy đuổi và tri hô. Lúc này, một nam thanh niên chờ sẵn trên xe máy bên ngoài đã bất ngờ lao vào, dùng dao nhọn tấn công và uy hiếp những người truy cản để giải vây cho đồng bọn.

Trước sự vây ráp quyết liệt của người dân, hai nghi phạm cướp tài sản buộc phải bỏ lại phương tiện tại hiện trường, chạy bộ vào các khu dân cư để lẩn trốn.

8 giờ truy xét theo dấu vết "nóng"

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Đức Thọ và các đơn vị nghiệp vụ lập tức phong tỏa hiện trường.

Đôi nam nữ được camera an ninh của người dân ghi lại trước khi gây ra vụ cướp tiệm vàng

Nhiều tổ công tác được triển khai đồng loạt, chốt chặn các tuyến giao thông cửa ngõ và rà soát kỹ các khu vực nghi vấn.

Sau 8 giờ truy xét liên tục theo dấu vết "nóng", lực lượng chức năng đã tóm gọn 2 nghi phạm là Trần Văn Dũng (37 tuổi, quê xã Đức Long, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (44 tuổi, ngụ tại xã Mỹ Hương, TP.Cần Thơ).

Theo đó, Nguyễn Thị Mỹ Linh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một ngôi nhà hoang trên địa bàn xã Đức Thọ. Còn Trần Văn Dũng bị phát hiện, khống chế khi đang tìm cách bỏ trốn tại khu vực cạnh QL1A (thuộc xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), với ý định bắt xe ra phía Bắc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các 2 nghi phạm đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
