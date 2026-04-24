Án mạng tại Quảng Trị: Nghi phạm sát hại chủ tiệm cầm đồ, cướp tài sản

Nguyễn Phúc
24/04/2026 08:23 GMT+7

Theo lời khai ban đầu, nghi phạm đã cầm hung khí đến nhà bà chủ tiệm cầm đồ ở phường Đồng Sơn (tỉnh Quảng Trị) để gây án. Sau đó, nghi phạm bỏ trốn nhưng sa lưới sau 2 giờ đồng hồ.

Sáng nay 24.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, liên quan đến vụ án mạng ở phường Đồng Sơn, nghi phạm đã bước đầu khai nhận hành vi.

Nghi phạm Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan điều tra

Theo đó, tối 23.4, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, bước  đầu Nguyễn Văn Dũng (34 tuổi, trú tại phường Đồng Sơn) đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai, trong các ngày 20 và 21.4, Dũng mang điện thoại và xe máy đến cầm cố tại nhà bà Trần Thị Thủy (60 tuổi, trú đường Lý Thái Tổ, phường Đồng Sơn) để vay tiền tiêu xài. 

Sau khi tiêu hết, Dũng tiếp tục lấy trộm 18,5 triệu đồng của mẹ ruột. Khi bị gia đình phát hiện, yêu cầu hoàn trả, Dũng nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền khắc phục. 

Khoảng 13 giờ 30 ngày 23.4, Dũng mang theo dao bầu đến nhà bà Thủy, giả vờ đến trả nợ và hỏi vay thêm 10 triệu đồng, hứa sẽ chuyển khoản hoàn lại sau. Tại phòng khách, khi bà Thủy đưa giấy tờ cầm cố cùng 9,2 triệu đồng, Dũng bất ngờ rút dao giấu sẵn trong áo khoác, khống chế nạn nhân. Dù nạn nhân chống cự và kêu cứu, nghi phạm vẫn đâm nhiều nhát vào vùng ngực, khiến bà Thủy tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đồng Sơn đã khẩn trương báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị, đồng thời triển khai lực lượng đến hiện trường để xử lý vụ việc. Công an tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an địa phương tổ chức truy xét, truy bắt nghi phạm. Sau 2 giờ, Dũng sa lưới tại 1 tiệm internet trên địa bàn.

Con dao hung khí mà Dũng sử dụng

Cơ quan điều tra cũng cho biết, lời khai của nghi phạm phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được. Ngay trong tối 23.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “giết người” và “cướp tài sản”, đồng thời tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nghi phạm Giết người Quảng Trị
