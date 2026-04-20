Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Quảng Trị: Phát hiện hài cốt liệt sĩ dưới hầm chiến đấu cùng súng tiểu liên AK

Bá Cường
Bá Cường
20/04/2026 19:32 GMT+7

Sư đoàn 968 vừa phát hiện và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong hầm chiến đấu tại xã Hiếu Giang (Quảng Trị), trong đó có súng tiểu liên AK.

Ngày 20.4, thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) cho biết đơn vị vừa phát hiện và quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Hiếu Giang (Quảng Trị).

Quảng Trị: Phát hiện hài cốt liệt sĩ dưới hầm chiến đấu cùng súng tiểu liên AK- Ảnh 1.

Hài cốt liệt sĩ cùng các di vật được phát hiện

ẢNH: SƯ ĐOÀN 968

Cụ thể, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã triển khai lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đông bắc tỉnh Quảng Trị và cao điểm 278 tại xã Hiếu Giang.

Quảng Trị: Phát hiện hài cốt liệt sĩ dưới hầm chiến đấu cùng súng tiểu liên AK- Ảnh 2.

Hài cốt liệt sĩ được bảo quản, chăm sóc cẩn thận và sẽ xác minh thông tin, danh tính trong thời gian tới

ẢNH: SƯ ĐOÀN 968

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện và cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực cao điểm 278. Hài cốt được phát hiện bên trong một hầm chiến đấu ở độ sâu 0,7 m, các phần xương đa số đã phân hủy, chỉ còn vài mảnh vụn. Ngoài ra còn phát hiện thêm các di vật như 1 tăng lót hầm, 1 bình tông, 2 bát ăn cơm, dây dù, dây thông tin, 1 súng tiểu liên AK.

Theo Sư đoàn 968, liệt sĩ được tìm thấy có thể thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, Mặt trận B5 hy sinh trong giai đoạn 1970 - 1971.

Hiện tại, hài cốt liệt sĩ đã được Sư đoàn 968 bảo quản, hương khói đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng xác minh danh tính và mở rộng tìm kiếm tại khu vực này.

Khám phá thêm chủ đề

Hài Cốt Liệt Sĩ Súng tiểu liên xác định danh tính Quảng Trị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận