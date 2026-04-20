Quảng Trị: Phát hiện hài cốt liệt sĩ dưới hầm chiến đấu cùng súng tiểu liên AK

Ngày 20.4, thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) cho biết đơn vị vừa phát hiện và quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Hiếu Giang (Quảng Trị).

Hài cốt liệt sĩ cùng các di vật được phát hiện ẢNH: SƯ ĐOÀN 968

Cụ thể, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã triển khai lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đông bắc tỉnh Quảng Trị và cao điểm 278 tại xã Hiếu Giang.

Hài cốt liệt sĩ được bảo quản, chăm sóc cẩn thận và sẽ xác minh thông tin, danh tính trong thời gian tới ẢNH: SƯ ĐOÀN 968

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện và cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực cao điểm 278. Hài cốt được phát hiện bên trong một hầm chiến đấu ở độ sâu 0,7 m, các phần xương đa số đã phân hủy, chỉ còn vài mảnh vụn. Ngoài ra còn phát hiện thêm các di vật như 1 tăng lót hầm, 1 bình tông, 2 bát ăn cơm, dây dù, dây thông tin, 1 súng tiểu liên AK.

Theo Sư đoàn 968, liệt sĩ được tìm thấy có thể thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, Mặt trận B5 hy sinh trong giai đoạn 1970 - 1971.

Hiện tại, hài cốt liệt sĩ đã được Sư đoàn 968 bảo quản, hương khói đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng xác minh danh tính và mở rộng tìm kiếm tại khu vực này.