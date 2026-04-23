Cướp dây chuyền rồi xịt hơi cay vào mặt nạn nhân để tẩu thoát

Ngày 23.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Nghĩa (21 tuổi, ở ấp Cống Đôi, xã Hồ Đắc Kiện) để điều tra về hành vi cướp dây chuyền.

Nguyễn Minh Nghĩa đã thực hiện hành vi cướp dây chuyền của người bán tạp hóa

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 23.1, Nghĩa chạy xe máy dọc các quốc lộ với ý định tìm người có tài sản mất cảnh giác để cướp giật.

Khi đến gần một công ty thuộc xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ, thấy bà N.T.B (chủ tiệm tạp hóa) đeo sợi dây chuyền vàng, Nghĩa giả vờ vào mua hàng, rồi lợi dụng lúc bà B. mất cảnh giác, giật dây chuyền. Để tẩu thoát, Nghĩa đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt bà B.

Bà B. tri hô cho mọi người xung quanh giúp đỡ. Đúng lúc này, lực lượng Công an xã Thạnh Hòa đang tuần tra gần đó. Các chiến sĩ công an và người dân đã phối hợp truy bắt, nhanh chóng khống chế được Nghĩa.

Nghĩa khai với công an, từ đầu tháng 1.2026 đến khi bị bắt anh ta đã thực hiện một số vụ cướp giật khác tại các tỉnh miền Tây.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ cướp dây chuyền để xử lý; đồng thời thông báo tìm các bị hại có liên quan để hướng dẫn giải quyết.

