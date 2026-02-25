Đồng Nai: Truy bắt nhóm người mang súng, bình xịt hơi cay đi đòi nợ

Ngày 25.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Cường (38 tuổi, ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Cường là một trong 3 nghi phạm liên quan vụ mang súng, bình xịt hơi cay đi đòi nợ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, xuất phát từ việc ông Đ.H.H (54 tuổi, ở thôn Cây Da, xã Phú Nghĩa) có nợ Nguyễn Thanh Nam 120 triệu đồng, nên người này đã rủ Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Mạnh Cường cùng lên xã Phú Nghĩa đòi nợ.

Nguyễn Mạnh Cường thời điểm bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Ngày 13.2, Nam, Bình và Cường cùng đến nhà một người quen của ông Đ.H.H (ở thôn Cây Da) để nói chuyện, giải quyết tiền bạc. Khi không đạt được thỏa thuận, nhóm này đã dùng tay chân đánh ông Đ.H.H. Đáng chú ý, Cường còn lấy bình xịt hơi cay đánh vào vùng đầu nạn nhân.

Nguyễn Mạnh Cường chuẩn bị đánh nạn nhân bằng bình xịt hơi cay được camera ghi lại ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Khi thấy nạn nhân chống trả, nhóm này chạy ra ngoài sân. Nguyễn Văn Bình sau đó dùng một khẩu súng (sau giám định được xác định là công cụ hỗ trợ) bắn một phát về phía ông Đ.H.H rồi cùng cả nhóm lên xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Khẩu súng được công an thu giữ ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Quá trình truy xét, Công an xã Phú Nghĩa đã bắt giữ Cường khi đang trên đường tẩu thoát, đưa về trụ sở làm việc. Trong khi đó, Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Thanh Nam vẫn đang bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi Nguyễn Thanh Nam và Nguyễn Văn Bình đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan công an đề nghị cá nhân, tổ chức không bao che, chứa chấp hoặc tạo điều kiện cho 2 nghi can trên lẩn trốn. Mọi hành vi che giấu, giúp sức cho đối tượng trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.