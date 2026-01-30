Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bỏ trốn khi đang chấp hành án, người đàn ông bị bắt sau 36 năm

Nguyễn Long
30/01/2026 14:00 GMT+7

Đang chấp hành án phạt tù, trong một lần được cho ra ngoài lao động, Hùng đã trốn khỏi trại giam và bị bắt giữ sau 36 năm.

Ngày 30.1, lực lượng trinh sát Trại giam A2 (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an) phối hợp Công an xã Nghĩa Thành (TP.HCM) đã bắt giữ Nguyễn Văn Hùng (63 tuổi, quê Khánh Hòa) phạm nhân đang chấp hành án phạt tù đã trốn khỏi trại giam từ 36 năm trước.

Bỏ trốn khi đang chấp hành án, người đàn ông bị bắt sau 36 năm- Ảnh 1.

Hùng (bìa phải) làm việc với cán bộ Trại giam A2

ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo hồ sơ, năm 1989, Hùng và một người khác bị TAND TP.Nha Trang tuyên phạt 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Hùng chấp hành án tại Trại giam A2.

Đến tháng 5.1990, khi được cho ra ngoài lao động thu hoạch mía, Hùng đã bỏ trốn. Trại giam A2 đã ra quyết định truy nã Hùng.

Sau khi trốn khỏi trại giam, Hùng về nhà đưa vợ con vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM) sinh sống. Hùng thay tên đổi họ thành Nguyễn Hoàng Minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Trại giam A2 xác định Hùng đang lẩn trốn tại xã Nghĩa Thành.

Sáng 30.1, khi Hùng vừa đi ăn sáng về nhà, lực lượng trinh sát Trại giam A2 đã phối hợp Công an xã Nghĩa Thành bắt giữ Hùng. Thời điểm bị bắt giữ, Hùng không kháng cự mà chấp hành.

Khai nhận ban đầu, Hùng cho biết do nhớ vợ con nên bỏ trốn khi được trại giam cho lao động bên ngoài.

