TP.HCM: Xã Nghĩa Thành phát triển thương mại, dịch vụ gắn với tiềm năng khu công nghiệp

Hình thành ít nhất 1 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ngày 18.8, xã Nghĩa Thành (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM dự đại hội.

Ông Phan Văn Quyền (ngồi giữa) làm Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Thành ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại đại hội, ông Phạm Văn Quyền (54 tuổi) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Thành. Ông Nguyễn Hữu Trường (47 tuổi) và ông Nguyễn Tiến Trung (44 tuổi) cùng là Phó bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Thành.

Trước khi làm Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Thành, ông Phạm Văn Quyền từng là Phó chủ tịch UBND H.Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Ông Phạm Văn Quyền (quê xã Long Phước, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; nay là phường Tam Long, TP.HCM). Ông Quyền có trình độ thạc sĩ lâm nghiệp, cao cấp lý luận chính trị.

Báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Hữu Trường, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành cho biết nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng địa phương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng, có 128/131 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Hữu Trường, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành báo cáo tại đại hội

ẢNH: NGUYỄN LONG

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm được hình thành. Đến nay trên 90% diện tích sản xuất nông nghiệp được ứng dụng khoa học - công nghệ trong các khâu sản xuất.

Năm 2023, xã Nghĩa Thành cũ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra. Cuối năm 2024, xã Đá Bạc cũ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao diện mạo nông thôn được đổi mới; hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư đồng bộ, đời sống người dân có cải thiện.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế địa phương. Khu công nghiệp đô thị Châu Đức, khu công nghiệp Đá Bạc hình thành, thu hút một số doanh nghiệp vào hoạt động.

Trong nhiệm 2025 - 2030, ông Nguyễn Hữu Trường cho biết xã Nghĩa Thành tận dụng lợi thế hệ thống giao thông kết nối liên vùng (quốc lộ 56, đường cao tốc đô thị kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến khu vực Hồ Tràm; đường Hội Bài - Châu Pha - Đá Bạc - Phước Tân) để phát triển thương mại dịch vụ, gắn liền với phát triển các điểm dân cư nông thôn.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy hoạch đã được phê duyệt, tập trung triển khai tuyến đường đường cao tốc đô thị kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến khu vực Hồ Tràm đã được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đảm bảo theo tiến độ đề ra.

Điện mặt trời trong khu công nghiệp đô thị Châu Đức ẢNH: NGUYỄN LONG

Đặc biệt, xã Nghĩa Thành sẽ tập trung phát triển lĩnh vực thương mại - dịch vụ trở thành động lực chính trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ lên khoảng 55%; nông nghiệp tăng 25%, công nghiệp tăng 20%.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, gắn với xây dựng sản phẩm OCOP. Phấn đấu trong nhiệm kỳ hình thành ít nhất 1 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tạo điều kiện cho trí thức trẻ, con em địa phương có năng lực về công tác tại xã

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đánh giá cao những thành tựu xã Nghĩa Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tuy nhiên, theo ông Trung thì trong nhiệm kỳ qua xã Nghĩa Thành có những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là việc vẫn còn các chỉ tiêu không đạt được.

Ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Trung đề nghị xã Nghĩa Thành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dài hạn, ưu tiên các lớp chuyên sâu về quản lý nhà nước, quản lý đô thị, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao và các kỹ năng cần thiết cho một xã đang trên đà phát triển công nghiệp - dịch vụ. Có chính sách thu hút, tạo điều kiện cho trí thức trẻ, con em địa phương có năng lực về công tác tại xã.

Phát triển thương mại - dịch vụ gắn với tiềm năng khu công nghiệp và đô thị hóa. Xây dựng đề án chi tiết phát triển dịch vụ - thương mại, phân loại các loại hình dịch vụ ưu tiên. Xác định các khu vực, tuyến đường trọng điểm để phát triển dịch vụ - thương mại có quy hoạch. Tập trung xây dựng các điểm nhấn về dịch vụ để thu hút người dân trong và ngoài xã.

Xây dựng nông nghiệp công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn. Rà soát quỹ đất nông nghiệp, quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tập trung, có quy mô đủ lớn để áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có tiềm năng thị trường và lợi thế cạnh tranh của địa phương.

Một góc khu công nghiệp đô thị Châu Đức ẢNH: NGUYỄN LONG

Khuyến khích liên kết "4 nhà" (nhà nước, nhà khoa học, nhà nông, nhà doanh nghiệp) để xây dựng chuỗi giá trị khép kín, từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Đặt mục tiêu có ít nhất 3 - 4 sản phẩm OCOP đạt 3 - 4 sao trong nhiệm kỳ.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Nguyễn Chí Trung đề nghị xã Nghĩa Thành xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, đảm bảo 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Đặt mục tiêu tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng trưởng mạnh theo từng năm. Từng bước triển khai các mô hình quản lý thông minh trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, môi trường, an ninh trật tự, sử dụng dữ liệu lớn để ra quyết định quản lý.