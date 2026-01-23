Bữa cơm khơi dậy khát vọng hoàn lương trong mỗi phạm nhân

Ngày 23.1, Trại tạm giam số 1 Công an TP.HCM (xã Long Điền) tổ chức chương trình hội nghị Gia đình phạm nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.
Thượng tá Trần Văn Hoàn, Giám thị Trại tạm giam số 1 cho biết chương trình là một hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lực lượng công an đối với những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù.
"Đây cũng là dịp quan trọng giúp đơn vị thông báo đến gia đình kết quả quản lý, giáo dục phạm nhân trong năm qua. Đồng thời, chương trình ý nghĩa này chính là cầu nối để trại tạm giam và gia đình cùng trao đổi, lắng nghe, từ đó tìm ra những giải pháp phối hợp hiệu quả nhất trong việc cảm hóa, giúp đỡ phạm nhân trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo và chấp hành nội quy quy định tại cơ sở giam giữ", thượng tá Hoàn chia sẻ.
Theo thượng tá Hoàn, thời gian qua Trại tạm giam số 1 đã không ngừng nỗ lực thực hiện các chế độ, chính sách, đảm bảo môi trường cải tạo, giáo dục an toàn, lành mạnh.
Tuy nhiên, để công tác giáo dục đạt hiệu quả cao nhất, chính sự bao dung, động viên từ phía gia đình là yếu tố không thể thiếu, giúp phạm nhân an tâm tư tưởng, xóa bỏ mặc cảm và có thêm động lực phấn đấu.
"Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ phía gia đình, cùng chung tay với đơn vị khơi dậy khát vọng hoàn lương trong mỗi phạm nhân", thượng tá Hoàn nói thêm.
Thiếu tá Lê Thị Kim Dung, Phó giám thị Trại tạm giam số 1 cho biết trong năm 2025, Phân trại quản lý luôn dao động trung bình từ 80 đến 100 phạm nhân, hầu hết có hộ khẩu thường trú trên địa bàn, với mức án không quá 5 năm tù.
"Năm 2025, lần đầu tiên Trại tạm giam số 1 đã tổ chức thành công hội nghị 'Tái hòa nhập cộng đồng', qua đó giúp phạm nhân nâng cao nhận thức, kiến thức về chính sách, pháp luật; tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, chính sách hỗ trợ cho vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt tù", thiếu tá Dung chia sẻ.
"Tôi phải hoàn lương"
Tại hội nghị Gia đình phạm nhân Tết Nguyên đán 2026, có gần 100 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù được Trại tạm giam số 1 tổ chức ăn cơm cùng gia đình. Bữa cơm có 27 bàn, với đầy đủ món ăn của hương vị tết, đó là bánh chưng, củ kiệu, vịt kho tàu, rau, cá...
Ăn cơm cùng vợ và con gái gần 5 tuổi, phạm nhân V.C.T (37 tuổi, ở xã Kim Long) chấp hành án phạt tù với tội danh tổ chức đánh bạc, chia sẻ bản thân lúc ngoài xã hội ham chơi, cờ bạc, khi vào tù mới thấy có lỗi với vợ con.
"Nhìn con nhỏ không biết ba mình đang bị tù tội; thấy ba là nó cười khiến tôi đau lòng lắm. Con còn nhỏ mà thiếu sự chăm sóc của ba rồi. Tôi phải cải tạo tốt, phải hoàn lương để có cuộc sống tốt nhất, xây dựng hạnh phúc sau này cho gia đình nhỏ của mình", phạm nhân T. nghẹn ngào.
Vào thăm phạm nhân B.M.Đ (39 tuổi, ở phường Kim Dinh) là mẹ ruột và vợ của phạm nhân. Đ. là công nhân lái xe cẩu, có mức lương ổn định. Do không kiềm chế được bản thân mà Đ. đã xảy ra mâu thuẫn với người khác, đánh nạn nhân gây thương tích.
"Tôi đã chấp hành án được hơn 1 năm rồi, còn hơn 1 năm nữa sẽ được ra tù. Ở đây, tôi đã nhận ra được lỗi lầm của mình. Tôi chỉ mong cải tạo tốt để sớm về nhà, lái lại xe cẩu, nuôi vợ con mình", Đ. nhìn mẹ và vợ mình nói.
Thiếu tá Lê Thị Kim Dung cho biết, được sự chỉ đạo thường xuyên sâu sát của Ban giám thị và với tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản giáo trong công tác giáo dục phạm nhân, trong năm 2025 đa số phạm nhân đã nhận rõ lỗi lầm, ăn năn hối cải, an tâm tư tưởng cải tạo.
Các phạm nhân đã thực hiện nghiêm túc 4 tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù và nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân…, phấn đấu để sớm trở về đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
Trong năm 2025, Phân trại quản lý phạm nhân đã rà soát, họp xét đề nghị đặc xá cho 88 phạm nhân; giảm thời hạn chấp hành án phạt tù (3 đợt) cho 32 phạm nhân; tha tù có điều kiện cho 1 phạm nhân. Không có trường hợp phạm nhân nào đủ điều kiện đặc xá, giảm án, tha tù có điều kiện mà không được xét, đề nghị.
