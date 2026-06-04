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Thời sự Dân sinh

Tự ý phá bờ kè suối ở Đà Lạt để mở rộng công trình không phép

Lâm Viên
Lâm Viên
04/06/2026 06:25 GMT+7

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt yêu cầu chủ công trình khôi phục nguyên trạng bờ kè suối Phạm Hồng Thái sau khi tự ý phá dỡ khoảng 20 m bờ kè và lan can để mở rộng công trình ngoài phạm vi được cấp phép.

Ngày 3.6, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã có văn bản yêu cầu ông Đinh Minh Hùng khẩn trương khôi phục nguyên trạng bờ kè suối Phạm Hồng Thái thuộc khu quy hoạch dân cư Phạm Hồng Thái (phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Theo cơ quan này, ông Hùng đã tự ý phá dỡ bờ kè và một số hạng mục liên quan để thi công phần công trình ngoài phạm vi được cấp phép.

Tự ý phá bờ kè suối ở Đà Lạt để xây dựng công trình trái phép - Ảnh 1.

Ông Đinh Minh Hùng tự ý phá dỡ một số hạng mục bờ kè suối Phạm Hồng Thái để thi công phần công trình ngoài phạm vi được cấp phép

ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, ngày 13.5, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt đã có văn bản gửi UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt đề nghị phối hợp xử lý hành vi xâm hại tài sản nhà nước tại khu vực suối Phạm Hồng Thái.

Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường Xuân Hương - Đà Lạt, công trình cầu qua suối của ông Đinh Minh Hùng được cấp phép xây dựng với quy mô 5 m x 10 m.

Tự ý phá bờ kè suối ở Đà Lạt để xây dựng công trình trái phép - Ảnh 2.

Công trình cầu qua suối Phạm Hồng Thái của ông Hùng được cấp phép xây dựng với quy mô 5 m x 10 m

ẢNH: LÂM VIÊN

Tự ý phá bờ kè suối ở Đà Lạt để xây dựng công trình trái phép - Ảnh 3.

Phần công trình mở rộng cầu qua suối vượt ngoài phạm vi được cơ quan chức năng cho phép

ẢNH: LÂM VIÊN

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt xác định phần cầu qua suối được cấp phép đã hoàn thành. Sau đó, ông Hùng tiếp tục thi công mở rộng công trình ra ngoài phạm vi cho phép.

Cụ thể, khoảng 20 m hệ thống lan can và mái kè suối bằng đá xây kết hợp bê tông cốt thép đã bị phá dỡ. Ngoài ra, hai bên bờ suối còn bị đào khoét để thi công móng, lắp đặt cốt thép phục vụ việc xây dựng các hạng mục phát sinh.

Tự ý phá bờ kè suối ở Đà Lạt để xây dựng công trình trái phép - Ảnh 4.

Một đoạn dài khoảng 20 m của hệ thống lan can và mái kè suối bằng đá xây kết hợp bê tông cốt thép đã bị phá dỡ

ẢNH: LÂM VIÊN

Tự ý phá bờ kè suối ở Đà Lạt để xây dựng công trình trái phép - Ảnh 5.

Lan can dọc suối Phạm Hồng Thái bị cắt bỏ nằm ngổn ngang tại công trình

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt, toàn bộ phần công trình mở rộng và các hạng mục thi công phát sinh tại khu vực này đều không có hồ sơ, thủ tục được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Cơ quan chức năng nhận định việc tự ý phá dỡ các hạng mục trên không chỉ ảnh hưởng đến tài sản nhà nước mà còn gây tác động xấu đến công tác quản lý trật tự xây dựng tại địa phương.

Tự ý phá bờ kè suối ở Đà Lạt để xây dựng công trình trái phép - Ảnh 6.

Việc tự ý phá dỡ các hạng mục trên không chỉ ảnh hưởng đến tài sản nhà nước mà còn làm ảnh hưởng đến trật tự xây dựng trên địa bàn

ẢNH: LÂM VIÊN

Trong bối cảnh Đà Lạt đang bước vào mùa mưa, việc tự ý phá dỡ bờ kè và lan can dọc suối Phạm Hồng Thái có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn cho người dân, đồng thời ảnh hưởng đến hạ tầng khu vực. Vì vậy, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt yêu cầu ông Đinh Minh Hùng cùng ông Hồ Đình Luân, đại diện đơn vị thi công, khẩn trương khôi phục các hạng mục đã bị phá dỡ, bảo đảm theo hiện trạng ban đầu.

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