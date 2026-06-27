Toàn cảnh 17h: Nguyên nhân xe tải lao xuống vực ở Sơn La | Động đất kép kinh hoàng ở Venezuela

Toàn cảnh 17h ngày 26.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Cây cầu ở Nhà Bè khiến người dân ám ảnh giờ tan tầm sắp xây mới gần 500 tỉ đồng

TP.HCM chuẩn bị khởi công cầu Rạch Tôm mới, xã Hiệp Phước, (huyện Nhà Bè cũ) đang thắp lên kỳ vọng về một tuyến giao thông thông suốt hơn cho khu Nam thành phố.

Cây cầu ở Nhà Bè khiến người dân ám ảnh giờ tan tầm sắp xây mới gần 500 tỉ đồng

Xe buýt TP.HCM miễn phí từ 1.7, người dân háo hức nhưng vẫn chờ một điều quan trọng hơn

Từ ngày 1.7 đến hết năm 2026, TP.HCM sẽ triển khai việc miễn vé xe buýt trên 134 tuyến xe buýt đang hoạt động. Việc này không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí đi lại, chính sách này còn được kỳ vọng tạo thêm động lực để người dân chuyển sang sử dụng giao thông công cộng, hướng tới một hệ thống giao thông xanh và bền vững hơn.

Xe buýt TP.HCM miễn phí từ 1.7, người dân háo hức nhưng vẫn chờ một điều quan trọng hơn

Bỏ bài thi mô phỏng khi sát hạch giấy phép lái xe từ ngày 1.7

Theo quy định mới của Bộ Công an, từ 1.7, người thi giấy phép lái xe ô tô sẽ không cần phải thực hiện bài thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính.

Bỏ bài thi mô phỏng khi sát hạch giấy phép lái xe từ ngày 1.7

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.