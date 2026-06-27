Bỏ bài thi mô phỏng khi sát hạch giấy phép lái xe từ ngày 1.7

Theo Cục CSGT, quy định mới được đưa ra tại thông tư mới về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX); cấp, sử dụng GPLX quốc tế thay thế Thông tư số 12 ngày 28.2.2025 do Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành.

Bài thi mô phỏng sẽ được bỏ từ 1.7 ẢNH: THANH NAM

Theo đại diện Cục CSGT, quy định này được thực hiện căn cứ vào quy định của luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 94 năm 2026 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, có hiệu lực thi hành ngày 1.7.

Tại điều 24 của thông tư mới, quy định về điều kiện về cơ sở vật chất của trung tâm sát hạch lái xe đã bỏ quy định trang bị thiết bị sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, bỏ quy định trang bị phòng sát hạch mô phỏng.

Do không trang bị thiết bị sát hạch mô phỏng cũng như không trang bị phòng thi, bài thi mô phỏng sẽ được loại khỏi nội dung sát hạch từ ngày 1.7.

Phần thi mô phỏng là một nội dung bắt buộc trong sát hạch cấp GPLX ô tô, bao gồm 10 tình huống được trích ngẫu nhiên từ bộ 120 tình huống giao thông. Người thi xem các đoạn video mô phỏng trên máy tính và bấm phím cách tại thời điểm xuất hiện tình huống nguy hiểm để được chấm điểm. Tổng điểm tối đa là 50 điểm và thí sinh cần đạt tối thiểu 35/50 mới có thể vượt qua.

Quá trình áp dụng phần thi này nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhiều học viên cho rằng cách tính điểm phụ thuộc vào thời điểm bấm phím "space". Điều này chưa phản ánh đầy đủ khả năng xử lý tình huống của người lái xe ngoài thực tế.

Bởi khi bấm phím "space" và đạt điểm tối đa trong tình huống đó nhưng trong màn hình vẫn xảy ra tai nạn. Hay có học viên nhận biết tình huống sớm hơn nhưng bấm "space" sớm cũng không được điểm tối đa.

Chị Phạm Thị Hoài Linh (29 tuổi, trú xã Biện Thượng, Thanh Hóa) cho rằng phần thi mô phỏng không có nhiều kiến thức để áp dụng vào thực tiễn lái xe. Do vậy, việc bỏ phần thi này trong sát hạch lái xe là hoàn toàn đúng đắn.

Cạnh đó, Cục CSGT cũng nhìn nhận quy định về thi mô phỏng khi sát hạch GPLX thiếu tính thực tiễn, có những nội dung tình huống mang tính "đánh đố" thí sinh.

Sau khi bỏ phần thi mô phỏng, kỳ sát hạch cấp GPXL ô tô còn 3 nội dung lý thuyết, thực hành trong hình và thực hành trên đường.

Việc bỏ phần thi mô phỏng là một trong những thay đổi trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe trong thời gian qua.

Trước đó, hồi tháng 5, học viên trước khi thi sát hạch bắt buộc phải xem video về các tình huống tai nạn giao thông, nội dung này giúp học viên nhận diện các hành vi nguy hiểm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của bản thân cũng như người tham gia giao thông.