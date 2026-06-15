Cục CSGT thông tin vụ tai nạn liên quan xe biển xanh 80A

Trưa 15.6, Cục CSGT đã có thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô gắn "biển xanh" xảy ra tại Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 40 ngày 14.6 tại đường Ngọc Hồi, đoạn gần chùa Yên Phú (xã Ngọc Hồi, Hà Nội) xe ô tô gắn biển số xanh 80A-066.XX xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 30Y2-72.XX do một người đàn ông cầm lái, chở theo một phụ nữ.

Cú va chạm khiến xe máy bị hư hỏng, người phụ nữ ngồi sau bị thương.

Chiếc xe biển xanh liên quan đến vụ tai nạn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đáng chú ý, sau khi va chạm, tài xế xe biển xanh đã lái xe rời đi. Quá trình bỏ đi, chiếc xe phát tín hiệu ưu tiên đèn nháy và còi.

Vụ việc này sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người quan tâm.

Liên quan vụ việc này, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, ngay sau khi nắm thông tin trên mạng xã hội, Cục CSGT và Công an Hà Nội đã tổ chức xác minh.

Ban đầu xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 40 ngày 14.6 tại đường Ngọc Hồi (QL1A) giữa xe biển xanh và xe máy khiến 1 người bị thương.

Cục CSGT cho hay, qua xác minh, chiếc ô tô biển xanh thuộc một cơ quan đóng trên địa bàn Hà Nội. Cục CSGT cũng khẳng định chiếc xe này không thuộc lực lượng Công an nhân dân.

Vụ việc đang được Phòng CSGT Công an Hà Nội thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.