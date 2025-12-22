Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự
Lăng kính bạn đọc:

Mong sớm bỏ phần mô phỏng khi sát hạch lái xe

M.Giao
M.Giao
(tổng hợp)
22/12/2025 06:12 GMT+7

Nhiều bạn đọc rất đồng tình với những điểm mới về sát hạch và cấp giấy phép lái xe mà Bộ Công an đề xuất, mong những điểm mới này sớm được thực hiện...

Như Thanh Niên đã thông tin, Bộ Công an đang xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư số 12/2025 về sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX), đề xuất nhiều điểm mới như: bỏ phần thi mô phỏng, bắt buộc đạt phần lý thuyết thì mới được thi phần kỹ năng, chỉ cấp GPLX vật lý khi người dân có nhu cầu.

Mong sớm bỏ phần mô phỏng khi sát hạch lái xe - Ảnh 1.

Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng sát hạch lái ô tô

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo quy định hiện hành, sát hạch lái xe (SHLX) gồm 4 nội dung: sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình, sát hạch thực hành lái xe trên đường, SHLX ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Riêng với phần mô phỏng, yêu cầu đặt ra là người dự thi phát hiện các thời điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông thông qua việc quan sát các tình huống mô phỏng xuất hiện trên máy tính và đưa ra các thao tác xử lý tình huống đó.

Bộ Công an cho rằng hình thức SHLX bằng phần mềm mô phỏng còn thiếu tính thực tiễn, chưa phản ánh đúng các tình huống giao thông thực tế, có những nội dung tình huống mang tính "đánh đố" thí sinh (TS) thay vì đánh giá kỹ năng lái xe. Do đó, cơ quan soạn thảo đề xuất bãi bỏ quy định về nội dung này.

Thực tiễn cho thấy, có trường hợp TS dự thi tập trung ôn luyện vào các nội dung như thực hành lái xe trong hình, kỹ năng lái xe trên đường để thi đạt, chứ chưa tập trung ôn luyện lý thuyết. Hệ quả là TS dù chưa được trang bị kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe an toàn nhưng vẫn dự sát hạch kỹ năng lái xe trên đường giao thông công cộng, gây mất an toàn giao thông.

Để khắc phục bất cập, Bộ Công an đề xuất theo hướng đối với TS dự SHLX hạng A1, A và B1, nếu không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được dự nội dung SHLX bài hình tổng hợp số 1, nếu không đạt bài hình tổng hợp số 1 thì không được dự SHLX bài hình tổng hợp số 2. TS đạt nội dung sát hạch lý thuyết hoặc đạt nội dung sát hạch lý thuyết và bài hình tổng hợp số 1 được bảo lưu kết quả nội dung sát hạch đã đạt trong thời gian 1 năm kể từ ngày đạt kết quả sát hạch.

Thi mô phỏng "đánh đố" thí sinh

Nhiều bạn đọc (BĐ) rất ủng hộ đề xuất bỏ phần thi mô phỏng. BĐ Chi Thanh Nguyen cho biết: "Tôi rất hài lòng với đề xuất của Bộ Công an bởi vì thi mô phỏng xa lạ với thực tế, chỉ làm khó cho TS, gây áp lực rất lớn đến người học. Thay vào đó tôi đề nghị nên học lý thuyết cho kỹ để mà thực hành cho tốt".

Cùng ý kiến, BĐ Ruby Thai bày tỏ: "Bỏ là quá đúng! Vì tưởng đâu thi mô phỏng là như ngồi trong khoang lái một chiếc xe thực thụ, ai dè mô phỏng trên màn hình máy tính, tay thì nhấp chuột... làm lãng phí thời gian, và chẳng hiểu để làm gì?". BĐ Thu Do cũng cho hay: "Thi mô phỏng "đánh đố" TS, học mẹo thì vượt qua được, làm tốn bao nhiêu sức người, sức của và mất thời gian". BĐ Trung Quang cho biết: "Nhiều người chơi game lái xe rất giỏi mà đâu biết lái ô tô. Thi mô phỏng trên máy tính cũng hao hao, chẳng giúp ích gì cho lái xe thực tế. Tôi ủng hộ bỏ phần thi mô phỏng".

Chú ý phần lái xe trên cao tốc

BĐ Tiến Hoàng Văn chia sẻ: "Tôi mới thi xong phần mô phỏng, chỉ coi đó là game chứ không phản ảnh đúng kỹ năng lái xe của mình. Đề nghị: Nên tập trung lý thuyết, sai 2 câu loại trực tiếp. Phần thực hành sa hình, dưới 85 điểm thì loại, chạy đường trường dưới 90 điểm cũng loại. Có như vậy mới xứng đáng có GPLX".

BĐ Van Hung nhận xét: "Tôi thấy những đề xuất của Bộ Công an đều thiết thực cả, ủng hộ. Phải đạt phần thi lý thuyết thì mới được thi sa hình, qua phần sa hình thì mới được thi chạy đường trường. Trong quá trình học, đề nghị cho TS xem các video về kỹ năng lái xe an toàn, đặc biệt là lái xe trên cao tốc, vào - ra thế nào, các tình huống thường xảy ra và cách phòng tránh, tốc độ thế nào… Thực tế có một số lái xe khi vào cao tốc thì rất lúng túng".

Trong khi đó, BĐ Hoang Minh góp ý: "Tôi rất ủng hộ việc Bộ Công an đề xuất GPLX được cấp dưới dạng điện tử cho mỗi người đảm bảo chỉ có 1 số quản lý, dùng chung cho cả GPLX không thời hạn và GPLX có thời hạn. Điều này rất thuận lợi cho người dân, khi ra đường không phải mang theo đủ thứ giấy tờ. Còn ai có nhu cầu in GPLX bằng vật liệu PET thì đăng ký và nộp lệ phí theo quy định. Cũng xin đề nghị: Nếu đã cấp GPLX dưới dạng điện tử thì khi CSGT kiểm tra, người dân chỉ cần đưa bản điện tử là đủ, phải thống nhất!".

"Điều tôi hết sức mong muốn là mọi người khi nhận được GPLX phải thực sự là người có kiến thức, kỹ năng lái xe, biết tuân thủ pháp luật, có văn hóa giao thông, có trách nhiệm và đạo đức của người lái xe", BĐ Thanh Hoa ý kiến.

* Nên bỏ phần mô phỏng và nên tăng km tình huống thực tế trên đường có giám khảo.

Minh Do

* Nên chú ý hơn đến văn hóa giao thông, đạo đức của người lái xe trong quá trình học của học viên, xem đây là một yêu cầu quan trọng khi tham gia giao thông.

Tien Van


