Sập tường căn tin trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe, một học viên tử vong

Ngày 16.12, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập tường tại căn tin Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên (xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) khiến một học viên tử vong.

Khám nghiệm hiện trường vụ sập tường căn tin trung tâm sát hạch lái xe làm 1 người tử vong ẢNH: L.V

Thông tin ban đầu, nạn nhân là ông Đặng Văn Kiên (49 tuổi, ở xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk), là học viên đang học lái xe và chờ sát hạch tại đây.

Sáng 16.12, trong lúc chờ đến lượt sát hạch, một nhóm học viên nằm võng nghỉ ngơi tại khu vực căn tin. Lúc này, có nhiều võng được móc vào bờ tường gạch cao khoảng 1 m, bất ngờ bờ tường bị đổ sập khiến nhiều học viên ngã xuống.

Sự cố sập tường khiến hai học viên bị mảng bê tông đập trúng người bị thương. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, học viên Kiên tử vong.

Được biết, trong hai ngày 15 và 16.12, tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỳ sát hạch lái xe cho học viên của hai Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Đắk Nông và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Cao Nguyên.

