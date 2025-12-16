Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sập tường căn tin trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe, một học viên tử vong

Lâm Viên
Lâm Viên
16/12/2025 18:37 GMT+7

Bờ tường tại căn tin Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên (xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ đổ sập khiến một học viên đang chờ đến lượt sát hạch tử vong.

Ngày 16.12, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập tường tại căn tin Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên (xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) khiến một học viên tử vong.

Sập tường tại Trung tâm đào tạo lái xe khiến một học viên tử vong - Ảnh 1.

Khám nghiệm hiện trường vụ sập tường căn tin trung tâm sát hạch lái xe làm 1 người tử vong

ẢNH: L.V

Thông tin ban đầu, nạn nhân là ông Đặng Văn Kiên (49 tuổi, xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk), là học viên đang học lái xe và chờ sát hạch tại đây. 

Sáng 16.12, trong lúc chờ đến lượt sát hạch, một nhóm học viên nằm võng nghỉ ngơi tại khu vực căn tin. Lúc này, có nhiều võng được móc vào bờ tường gạch cao khoảng 1 m, bất ngờ bờ tường bị đổ sập khiến nhiều học viên ngã xuống.

Sự cố sập tường khiến hai học viên bị mảng bê tông đập trúng người bị thương. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, học viên Kiên tử vong.

Được biết, trong hai ngày 15 và 16.12, tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỳ sát hạch lái xe cho học viên của hai Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Đắk Nông và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Cao Nguyên.

Sập bờ tường căn tin trung tâm đào tạo sát hạch lái xe, một người tử vong


Tin liên quan

Bình Định: Sập bờ tường đang xây dựng, 3 người chết, 6 người bị thương

Bình Định: Sập bờ tường đang xây dựng, 3 người chết, 6 người bị thương

Một bờ tường tại công trình đang xây dựng trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa (TX.An Nhơn, Bình Định ) bất ngờ bị sập, đè lên nhiều người khiến 3 người chết và 6 người bị thương.

Khám phá thêm chủ đề

sập tường Sát hạch tử vong Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Cao Nguyên Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng Lâm Đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận