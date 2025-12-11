Thực chiến 'thử lửa' bảo đảm an ninh mạng trên chiến trường mô phỏng

Ngày 11.12, tại Hội trường Công an tỉnh Lâm Đồng, Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng mở khóa tập huấn và diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin mạng trên địa bàn để các chiến binh "thử lửa" trên "chiến trường" mô phỏng.

Tác chiến an ninh mạng trên 'chiến trường' mô phỏng

Khóa tập huấn thu hút hơn 190 thành viên các đội hình ứng cứu, phòng thủ của rất nhiều lực lượng như thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh, cán bộ chuyên trách của công an tỉnh, đội ngũ giảng viên, sinh viên các trường ĐH Đà Lạt, ĐH Yersin Đà Lạt, ĐH Phan Thiết.

ẢNH: LÂM VIÊN

Bên cạnh đó có các cán bộ phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các sở, ngành và 124 xã, phường, đặc khu.

Ngay sau lễ khai mạc, các học viên được chia thành 19 đội phòng thủ an ninh mạng để "thử lửa" diễn tập thực chiến trên hệ thống máy tính. Các đội chính thức bước vào phần thi CTF (Capture The Flag), đây nội dung trọng tâm trong ngày đầu tiên diễn ra chương trình tập huấn và diễn tập.

Trên "chiến trường" mô phỏng và trên chính các hệ thống thật của tỉnh Lâm Đồng, các đội thi vừa phải phát hiện, vá lỗ hổng, phòng thủ hệ thống, vừa phải xử lý chuỗi tình huống tấn công mạng phức tạp được xây dựng bởi "đội đỏ" là những chuyên gia an ninh mạng của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Mỗi "lá cờ" (flag) được "bảo vệ thành công" hay "giải mã thành công" là minh chứng cho tốc độ xử lý, tư duy phân tích, khả năng hiệp đồng tác chiến của các đội thi, những "chiến binh" bảo vệ không gian mạng của tỉnh Lâm Đồng.

Sự kết hợp giữa lực lượng chuyên nghiệp và lực lượng trẻ tạo nên không khí thi đấu sôi nổi, quyết liệt nhưng giàu tinh thần học hỏi, phản ánh đúng tinh thần "thực chiến - thực chất - thực tài".

Diễn tập quy mô lớn, bám sát thực tiễn

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, đánh giá cao vai trò tham mưu, nòng cốt của Công an tỉnh Lâm Đồng, cơ quan thường trực Tiểu ban An toàn, an ninh mạng đã chuẩn bị nội dung, kịch bản khóa tập huấn và diễn tập. Mặt khác đã phối hợp với Trung tâm ứng cứu sự cố không gian mạng Việt Nam (VNCERT) cùng các đơn vị liên quan để tổ chức diễn tập quy mô lớn, bám sát thực tiễn, có tính "thử lửa" cao.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đề nghị các cơ quan, đơn vị xem đây là dịp quan trọng để tự rà soát lỗ hổng, củng cố hệ thống, bảo vệ dữ liệu và chủ quyền không gian mạng của tỉnh ẢNH: LÂM VIÊN

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan, đơn vị xem đây là dịp quan trọng để tự rà soát lỗ hổng, củng cố hệ thống, hoàn thiện quy trình vận hành và nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ trong bảo vệ dữ liệu và chủ quyền không gian mạng của tỉnh.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết chương trình tập huấn, diễn tập được tổ chức nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin mạng.

Đây là dịp để đội ngũ cán bộ kỹ thuật của tỉnh được rèn luyện năng lực xử lý tình huống thực chiến, nâng cao khả năng phối hợp ứng cứu sự cố trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi và khó lường.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định, đây không chỉ là "cuộc thi kỹ thuật" mà còn là thông điệp mạnh mẽ khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc giữ vững an ninh, an toàn không gian mạng, bảo vệ dữ liệu của chính quyền và người dân, góp phần xây dựng Lâm Đồng trở thành địa phương an toàn, tin cậy trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định đây là dịp để đội ngũ cán bộ kỹ thuật của tỉnh được rèn luyện năng lực xử lý tình huống thực chiến an ninh mạng ẢNH: LÂM VIÊN

Ngày 12.12, chương trình sẽ tiếp tục với các nội dung gồm giải đáp, phân tích kết quả diễn tập CTF; tập huấn công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; tập huấn nhận thức về an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng...