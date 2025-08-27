Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lâm Đồng: Công an tỉnh được giao bảo đảm an toàn thông tin mạng của UBND tỉnh

Lâm Viên
27/08/2025 17:30 GMT+7

UBND tỉnh Lâm Đồng phân công Công an tỉnh là đơn vị chuyên trách bảo đảm an toàn thông tin mạng của UBND tỉnh.

Ngày 27.8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành Quyết định số 816/QĐ-UBND, phân công Công an tỉnh là đơn vị chuyên trách bảo đảm an toàn thông tin mạng của UBND tỉnh.

Công an tỉnh Lâm Đồng đảm bảo an toàn thông tin mạng cho UBND tỉnh - Ảnh 1.

Công an tỉnh Lâm Đồng là đơn vị chuyên trách bảo đảm an toàn thông tin mạng của UBND tỉnh

ẢNH: L.V

Theo quyết định, Công an tỉnh là đầu mối tham mưu, tổ chức triển khai cơ chế, chính sách, kế hoạch về an toàn thông tin; thẩm định, kiểm tra, đánh giá an toàn hệ thống thông tin. Bên cạnh đó có nhiệm vụ giám sát an toàn thông tin và thông tin địa phương trên không gian mạng; kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm An ninh mạng quốc gia; triển khai hạ tầng, phương án kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin.

Đồng thời, Công an tỉnh cũng có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn sử dụng mạng an toàn; xử lý sự cố, bóc gỡ mã độc, ngăn chặn tấn công mạng và hỗ trợ bảo vệ các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh Lâm Đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng đảm bảo an toàn thông tin mạng cho UBND tỉnh - Ảnh 2.

Công an tỉnh Lâm Đồng còn được giao nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

ẢNH: L.V

Song song với đó, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống tấn công mạng, phòng chống mã độc; bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng; bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Việc phân công Công an tỉnh làm đơn vị chuyên trách khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong việc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Lâm Đồng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn trong tình hình mới.

