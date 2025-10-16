Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vận hành Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung tỉnh Lâm Đồng

Lâm Viên
Lâm Viên
16/10/2025 19:09 GMT+7

Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) tỉnh Lâm Đồng do Công an tỉnh Lâm Đồng quản lý, chính thức ra mắt và đưa vào vận hành.

Chiều 16.10, tại trụ sở Công an tỉnh Lâm Đồng diễn ra lễ tiếp nhận, ra mắt và đưa vào vận hành Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) tỉnh Lâm Đồng.

Vận hành Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung tỉnh Lâm Đồng- Ảnh 1.

Bấm nút vận hành Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) tỉnh Lâm Đồng.

ẢNH: LÂM VIÊN

Đến tham dự và chỉ đạo có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo nhiều sở ban ngành của tỉnh Lâm Đồng

Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 1.3.2025, chức năng quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được chuyển giao từ Sở TT-TT về Công an tỉnh. Trên cơ sở đó, tỉnh Lâm Đồng quyết định đầu tư xây dựng SOC, được ví là "trái tim" của hệ thống phòng thủ mạng tỉnh Lâm Đồng.

Vận hành Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung tỉnh Lâm Đồng- Ảnh 2.

Các đại biểu tham quan "bộ não" chỉ huy an ninh mạng

ẢNH: LÂM VIÊN

Tại buổi lễ, những người tham dự được xem video mô phỏng tình huống tấn công mạng và quy trình phát hiện, xử lý sự cố qua hệ thống SOC; qua đó thể hiện rõ năng lực giám sát, điều phối ứng cứu tập trung của lực lượng Công an tỉnh.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, SOC được thiết kế để giám sát, phát hiện, cảnh báo sớm, ứng phó nhanh và giảm thiểu tối đa thiệt hại khi xảy ra sự cố; kết nối với các hệ thống thông tin trọng yếu của tỉnh, đồng thời kết nối với Trung tâm An ninh mạng quốc gia (Bộ Công an), giúp nâng cao hiệu quả bảo vệ hạ tầng số và dữ liệu của chính quyền, doanh nghiệp, người dân.

Vận hành Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung tỉnh Lâm Đồng- Ảnh 3.

ẢNH: LÂM VIÊN

ẢNH: LÂM VIÊN

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, đây là một sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của Lâm Đồng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong việc kiến tạo một không gian mạng an toàn, lành mạnh, làm nền tảng vững chắc cho xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đây không chỉ là một trung tâm kỹ thuật, mà là "bộ não" chỉ huy, là "trái tim" cảnh báo và là "lá chắn thép" bảo vệ toàn diện cho hạ tầng thông tin trọng yếu của Đảng, chính quyền, các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

Vận hành Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung tỉnh Lâm Đồng- Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự lễ ra mắt và vận hành Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC)

ẢNH: LÂM VIÊN

Để nâng cao tầm vóc và năng lực hoạt động của trung tâm SOC, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công an tỉnh xây dựng cơ chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, thống nhất; đột phá trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường hợp tác, chủ động kết nối, chia sẻ thông tin về các mối đe dọa với Cục An toàn thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

