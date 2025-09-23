Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai giám sát an toàn thông tin mạng

Ngày 23.9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa được Chủ tịch UBND tỉnh giao đóng vai trò nòng cốt để thực hiện các nhiệm vụ triển khai giám sát an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2025 - 2030.

Trung tâm giám sát an toàn, an ninh tập trung tỉnh Lâm Đồng ẢNH: LV

Theo đó, Công an tỉnh thực hiện việc kết nối các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng về trung tâm giám sát an toàn, an ninh tập trung (SOC) tỉnh Lâm Đồng và kết nối trung tâm SOC của tỉnh về Trung tâm an ninh mạng quốc gia – Bộ Công an.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năng lực về giám sát an toàn, an ninh thông tin mạng cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chủ động tổ chức diễn tập thực chiến nhằm nâng cao năng lực, kinh nghiệm xử lý, ứng phó với sự cố an toàn thông tin phát hiện được qua hoạt động giám sát mạng.

Lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng giám sát an ninh mạng ẢNH: CTV

Bên cạnh đó rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thông tin mạng và triển khai giải pháp giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh...

Mục đích của kế hoạch nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn đối với các hệ thống thông tin, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương.