Vì sao tỷ lệ đỗ sát hạch bằng lái ô tô chỉ còn 53%?

Ngày 16.6, Cục CSGT vừa công bố tỷ lệ thi đỗ sát hạch lái xe trên toàn quốc. Con số về tỷ lệ đỗ khiến nhiều người bất ngờ vì tỷ lệ thi đỗ bằng lái giảm mạnh.

Cụ thể, từ ngày 1.3.2025 (ngày Cục CSGT tiếp nhận thi sát hạch) đến 15.6.2026, tỷ lệ đỗ sát hạch bằng lái ô tô đạt 53%, xe máy đạt 66%. Trong các phần thi của ô tô, tỷ lệ đạt lý thuyết là 78%, sa hình 68% và đường trường 86%. Với xe máy, tỷ lệ đạt lý thuyết là 76% và sa hình đạt 89%.

Trong khi đó, ở giai đoạn trước khi Cục CSGT tiếp nhận, tỷ lệ thi đỗ từng phần thi với ô tô như sau: lý thuyết 83%; sa hình 67% và đường trường 99%.

Tỷ lệ thi đỗ bằng lái ô tô chỉ còn 53% ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đại diện Cục CSGT cho biết, đơn vị đã chỉ đạo nâng cao chất lượng sát hạch lái xe để cho "ra lò" người lái xe có kỹ thuật, kỹ năng và đạo đức. Việc tạo môi trường sát hạch minh bạch, công bằng đặt ra yêu cầu cho mỗi học viên phải có kiến thức pháp luật "thật", có kỹ năng điều khiển phương tiện "thật".

Với việc nâng độ khó đối với sát hạch đường trường, trình chiếu các clip hậu quả tai nạn giao thông cho học viên trước khi bước vào các phần thi, đa phần học viên đã có ý thức và trách nhiệm hơn mỗi khi đặt tay vào vô lăng hoặc vặn ga xe máy.

Đáng chú ý, tỷ lệ đỗ sát hạch kể từ khi "siết chặt" sát hạch đường trường, trình chiếu clip tai nạn giao thông (10.4 - 15.6.2026) so với cùng kỳ năm 2025 giảm mạnh. Với bằng lái ô tô, tỷ lệ đỗ phần thi đường trường giảm từ 96% xuống 69%, lý thuyết giảm nhẹ từ 77% xuống 76%, còn sa hình tăng từ 65% lên 67%.

Với xe máy, tỷ lệ đạt phần thi lý thuyết giảm từ 82% xuống 74%, còn sa hình giảm từ 90% xuống 87%.

Cục CSGT "siết" sát hạch để phòng ngừa tai nạn từ gốc ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự kiến từ 1.7.2026, Cục CSGT đã tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an bỏ quy định thi mô phỏng và có nhiều thay đổi trong phần thi lý thuyết theo hướng bổ sung câu hỏi, tập trung vào quy tắc giao thông, đạo đức và văn hóa giao thông, phần sát hạch đường trường sẽ bổ trợ những tình huống liên quan đến quy tắc giao thông, các vi phạm thường gặp… (thực hiện từ 1.3.2027) chấm dứt việc "học mẹo, thi mẹo".

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT cho biết mục tiêu cao nhất của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông không chỉ là xử phạt vi phạm mà phải tập trung phòng ngừa tai nạn từ gốc.

Muốn làm được điều đó, quá trình đào tạo người lái xe cần thay đổi theo hướng toàn diện hơn, không chỉ trang bị kỹ thuật điều khiển phương tiện mà còn phải hình thành đạo đức và văn hóa giao thông.

"Ngoài kỹ thuật, kỹ năng điều khiển phương tiện, phải dạy đạo đức người lái xe", thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.