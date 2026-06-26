Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Cái giá của kẻ truy sát gia đình người tình | Cháy nhà ở TP.HCM, 1 người chết
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Cái giá của kẻ truy sát gia đình người tình | Cháy nhà ở TP.HCM, 1 người chết

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 26.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 26.6: Cái giá của kẻ truy sát gia đình người tình | Cháy nhà ở TP.HCM, 1 người chết

Tuyên tử hình kẻ sát hại 3 người trong gia đình người tình

Vì mâu thuẫn tình cảm và tiền bạc với người tình, Nguyễn Cao Bằng mang dao đến quán ăn, sát hại mẹ, người tình và con riêng của người này ngay trong đêm. Với hành vi đặc biệt tàn bạo, bị cáo vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mức án tử hình.

Tuyên tử hình kẻ sát hại 3 người trong gia đình người tình

Cháy nhà ở TP.HCM, người phụ nữ tử vong trong phòng ngủ

Một người phụ nữ ngoài 30 tuổi đã tử vong trong vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 26.6 tại căn nhà trên đường Nguyễn Văn Yến, phường Phú Thạnh, TP.HCM. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để dập lửa và cứu hộ, tuy nhiên nạn nhân được phát hiện đã tử vong trong phòng ngủ. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Cháy nhà ở TP.HCM, người phụ nữ tử vong trong phòng ngủ

Di dời Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, người dân hỏa táng ở đâu?

Để phục vụ nhu cầu của người dân sau khi Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa di dời, TP.HCM đã chuẩn bị các cơ sở thay thế.

Di dời Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, người dân hỏa táng ở đâu?

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Người dân Thanh Đa trải lòng trước thay đổi lớn | Hiện trạng dự án 7.300 tỉ bờ kênh Đôi

Toàn cảnh 17h: Người dân Thanh Đa trải lòng trước thay đổi lớn | Hiện trạng dự án 7.300 tỉ bờ kênh Đôi

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H bản tin toàn cảnh 17h Bản Tin Tổng Hợp tin nóng hôm nay giết người tình cháy nhà TP.HCM hỏa hoạn Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa cựu lãnh đạo sjc động đất kép Venezuela

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận