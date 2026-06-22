Trấn Thành nhắn nhủ tình cảm, tiết lộ bí quyết nhuận sắc của Hari Won

Trên trang cá nhân, Trấn Thành đăng tải hình ảnh tình cảm bên Hari Won. Kèm theo đó, đạo diễn phim Bộ tứ báo thủ cũng có những lời nhắn nhủ đầy tình cảm đến người bạn đời nhân dịp cô bước sang tuổi mới.

Chia sẻ tình cảm của Trấn Thành

Cụ thể, Trấn Thành hài hước viết: “Lại phải chúc mừng sinh nhật em nữa rồi. Thật ra hồi nhỏ mê sinh nhật lắm, nhưng càng lớn càng sợ sinh nhật, nhất là sinh nhật vợ. Thứ nhất là tốn tiền vì mua quà bèo thì kỳ, mua đúng nư để tặng vợ thì nóng sốt tới nơi. Thứ hai, cái này mới đáng sợ nè, là vợ mình sẽ lớn thêm 1 tuổi, mà mình thì chỉ thích vợ mãi trẻ mãi khỏe, mãi đẹp để ở bên mình lâu dài thôi”.

Khoảnh khắc tình cảm của Hari Won và Trấn Thành

Ảnh: NVCC

Trấn Thành chia sẻ thời gian gần đây, vợ anh nhận lời khen ngợi bởi vẻ ngoài trẻ trung. Thậm chí, có người thắc mắc với nam đạo diễn rằng “sao Hari Won không chịu già vậy” hay “sao càng ngày càng lão hóa ngược”. Chia sẻ về điều này, Trấn Thành cho hay: “Mình chỉ biết thành thật khiêm tốn trả lời: Phụ nữ cứ được yêu thương mỗi ngày là tự nhiên đẹp và trẻ ra thôi”.

Cuối bài viết, Trấn Thành gọi Hari Won là “trung tâm giải trí mỗi ngày của anh”, đồng thời gửi lời chúc mừng đến vợ. Nam đạo diễn tiết lộ năm nay vì đang bận hỗ trợ dự án mới của chồng nên giọng ca Hương đêm bay xa không dành nhiều thời gian cho bản thân dịp đón tuổi mới. Anh hứa sẽ bù đắp cho người bạn đời bằng món quà “mắc gấp đôi”. Trấn Thành nhắn nhủ: “Thương em lắm, anh cũng thương anh nữa”.

Chia sẻ của Trấn Thành nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người dành lời khen ngợi cho sự tâm lý của nam đạo diễn khi luôn tạo những điều thú vị cho cuộc sống hôn nhân. Trong khi đó, một số khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ tổ ấm viên mãn của cặp sao sau quãng thời gian gắn bó.

Đây không phải lần đầu Trấn Thành dành lời tình cảm cho vợ trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng, nam nghệ sĩ đăng tải những khoảnh khắc thân thiết của cả hai kèm những chia sẻ ngọt ngào. Theo Trấn Thành, điều anh hạnh phúc khi “về chung nhà” với giọng ca Hương đêm bay xa là “ngày nào cũng là một ngày vui”. Anh bộc bạch: “Mình vẫn thấy vợ đáng yêu trong mắt mình. Trước khi đi làm vẫn muốn hôn vợ, tối đi làm về vẫn muốn ăn gì đó với vợ, có chuyện gì đó vẫn muốn chia sẻ cùng vợ, tối nào trước khi đi ngủ cũng muốn tám với vợ…”.