Hari Won phản ứng khi bản sao khui bí mật với Trấn Thành trên truyền hình

Tập 1 chương trình AI là ai? lên sóng với sự dẫn dắt của Trấn Thành, cùng sự góp mặt của dàn khách mời gồm Hari Won, Khả Như, Sam, Văn Mai Hương và Trung Quân Idol. Ngoài mang đến những màn tung hứng hài hước, chương trình còn có những giây phút kịch tính khi tìm ra người đứng sau các “song trùng” AI.

Hari Won là một trong những khách mời đầu tiên của chương trình Ảnh: NSX

Ở vòng truy tìm đầu tiên, dàn nghệ sĩ khách mời bất ngờ khi phiên bản song trùng Hari Won xuất hiện trên màn hình. Bản sao có nhan sắc, giọng nói và cách hành xử giống hệt giọng ca Hương đêm bay xa, khiến MC Trấn Thành cũng khó phân biệt được. Để ra sức “vạch mặt” song trùng, dàn nghệ sĩ đã liên tục đặt câu hỏi, nhưng sau đó không khỏi bất ngờ khi song trùng nắm được cả những bí mật “thầm kín”.

Chẳng hạn, bản sao biết rõ việc vợ chồng Trấn Thành - Hari Won sắp chuyển nhà hay đoán trúng món ăn ưa thích của Sam - vốn chỉ có nữ diễn viên và Hari Won biết. Chưa dừng lại ở đó, bản sao Hari Won còn ra sức lấy lòng host Trấn Thành bằng món phá lấu anh thích, hay “châm dầu vào lửa” khi tiết lộ từng được anh tặng quà 2 tỉ đồng, và sau đó đã tặng ngược lại nam MC chiếc đồng hồ 700 triệu đồng. Hari Won thừa nhận không biết gì về chuyện này, khiến cho cả trường quay được phen bật cười.

Bản sao Hari Won là ai?

Sau khi cân nhắc, dàn nghệ sĩ đã đưa ra suy đoán của mình. Hari Won cho rằng người đứng sau bản sao là Pháp Kiều, trong khi đáp án của Khả Như là Võ Tấn Phát. Văn Mai Hương và Trung Quân Idol có suy nghĩ khác, lần lượt là Thu Hoài và Ali Hoàng Dương. Ngoài ra, Sam còn nghĩ đến một cái tên là Uyển Ân.

Dàn sao bất ngờ trước bản sao AI của Hari Won Ảnh: NSX

Kết quả, phía sau bản sao AI của Hari Won chính là Hoa hậu Thu Hoài và diễn viên Trương Quỳnh Anh. Là những người bạn thân thiết của Trấn Thành - Hari Won, bộ đôi người đẹp biết rõ về sở thích, thói quen và tình hình của hai vợ chồng. Trương Quỳnh Anh cũng nhắc rằng chính Hari Won là người đã gửi tin nhắn ảnh món ghẹ ngâm tương cho cô.

Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Còn một nghệ sĩ đứng sau phiên bản song trùng, và đó chính là Hari Won. Nữ ca sĩ đã tự mình diễn như AI để “ghẹo” Trấn Thành ở đầu chương trình, khiến anh hoang mang.

Ngoài bản sao Hari Won, sự xuất hiện của bản sao Văn Mai Hương cũng mang đến nhiều tình huống hài hước. Sau những dự đoán của khách mời, song trùng sau đó lộ mặt là ca sĩ Orange. Trên sân khấu, cô cho biết đã quan sát Văn Mai Hương hằng ngày để trở thành bản sao chuẩn nhất. Cô cũng mong Văn Mai Hương sớm có “ý trung nhân”, và MC Trấn Thành cũng đồng tình và công khai “rao bán” nữ ca sĩ trên truyền hình.

