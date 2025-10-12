Xôn xao khoảnh khắc Thuận Nguyễn 'cầu hôn' em gái Trấn Thành

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh Thuận Nguyễn cầm nhẫn "cầu hôn" Uyển Ân trên sân khấu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem. Cụ thể, nam diễn viên 9X bất ngờ lấy ra một cặp nhẫn cưới. Anh trìu mến ngỏ lời với em gái Trấn Thành: “Để anh đeo vào tay em nha”, khiến người xem thích thú.

Màn cầu hôn của Thuận Nguyễn dành cho Uyển Ân khi đi cinetour Chị ngã em nâng Ảnh: ĐPCC

Trước tình huống này, Uyển Ân không khỏi bất ngờ. Cô chia sẻ: “Trời ơi, một chỉ vàng”. Nữ diễn viên tỏ ra bối rối và quay mặt nhìn xung quanh. Khoảnh khắc lãng mạn này được mọi người động viên, ủng hộ.

Sau đó, Thuận Nguyễn đã đội lúp cô dâu và trao bó hoa cưới cho đồng nghiệp một cách tình cảm. “Trời ơi, đi quảng bá phim về tự dưng có chồng”, Uyển Ân hóm hỉnh. Trước thắc mắc của mọi người về việc đã hỏi ý kiến anh ruột nhà gái (diễn viên Trấn Thành) chưa, Thuận Nguyễn cho hay: “Sẽ xin phép sau”.

Thuận Nguyễn là một người khá trầm tính và kín tiếng về đời tư. Khán giả phần lớn chỉ biết đến anh qua các sản phẩm điện ảnh. Thế nên hành động bất ngờ tỏ tình Uyển Ân trước hàng trăm khán giả khiến cư dân mạng vỡ òa.

Uyển Ân gây thích thú khi diện đồ bộ giao lưu cùng khán giả Ảnh: ĐPCC

Tuy nhiên, thực tế đây chỉ là một tiết mục vui trong buổi cinetour của ê kíp đoàn phim Chị ngã em nâng. Thuận Nguyễn cho hay anh và Uyển Ân muốn gửi tặng khán giả cái kết trọn vẹn của cặp đôi trong phim. “Lực và Hải Âu chưa có cảnh tỏ tình, cũng không có đám cưới nên chúng tôi muốn viết lại cái kết đẹp cho hai nhân vật. Hi vọng khán giả sẽ hài lòng”, nam diễn viên giải thích.

Trước đó trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, khi nói về em gái Trấn Thành, sao nam 9X bày tỏ: “Uyển Ân là một bạn diễn thực lực, có cố gắng trong nghề mặc dù đôi khi có bấp bênh, có lúc thành công có lúc thất bại nhưng mà vẫn bước tiếp. Tôi thấy Uyển Ân giống mình ở điểm này”.

Ê kíp Chị ngã em nâng xúc động trước tình cảm của khán giả Ảnh: ĐPCC

Trong hai ngày 10 và 11.10, đoàn phim Chị ngã em nâng liên tục tổ chức các buổi cinetour tại nhiều tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Tây Ninh (Long An cũ)..., thu hút nhiều khán giả tham dự. Ở những chặng đầu tiên, Uyển Ân, Đinh Y Nhung và Linh Barbie gây chú ý khi diện những bộ đồ bộ, bà ba giản dị, thoải mái giao lưu cùng bà con. Dàn diễn viên chia sẻ họ không khỏi xúc động trước sự hiếu khách của khán giả nơi đây.

Trong buổi giao lưu, gặp gỡ khán giả ở Vĩnh Long, nhà sáng tạo nội dung Thúy Liễu mặc áo bà ba, mang theo rổ trái cây miệt vườn tặng ê kíp. Anh rơm rớm nước mắt cho hay bản thân rất xúc động về thông điệp phim truyền tải. Khoảnh khắc nhà sáng tạo nội dung gọi vui Thuận Nguyễn là “chồng” và tỏ ra “ghen công khai” với Uyển Ân khiến khán phòng tràn ngập tiếng cười.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh xúc động chia sẻ: “Điều hạnh phúc nhất của người làm phim không chỉ là thấy khán giả đến rạp, mà còn là cảm nhận được tình thương họ dành cho mình. Mỗi chuyến đi là một lần chúng tôi được tiếp thêm năng lượng”. Hiện Chị ngã em nâng vẫn đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.