Nỗ lực của Thuận Nguyễn trong ‘Chị ngã em nâng’

Lực của Chị ngã em nâng là vai diễn đặc biệt, đánh dấu sự trở lại của Thuận Nguyễn sau 2 năm vắng bóng. Trong phim, sao nam 9X hóa thân thành chàng trai từng trải qua tuổi thơ bất hạnh, mất cha mẹ từ sớm. Anh lớn lên trong tình yêu thương, che chở của Hai Thương (Lê Khánh thủ vai). Tuy nhiên, sự ràng buộc của chị gái khiến Lực cảm thấy ngột ngạt. Anh luôn khao khát được tự do, nhất là sau khi tìm thấy tình yêu với Hải Âu (Uyển Ân thủ vai).

Vai diễn của Thuận Nguyễn được nhận xét nặng về tâm lý, đòi hỏi nam diễn viên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng Ảnh: ĐPCC

Út Lực được đánh giá là vai diễn nặng về tâm lý, khi đặt Thuận Nguyễn trong nhiều mối quan hệ khác nhau: với chị gái, với người yêu và với chính mình sau biến cố bị tai nạn khiến anh gần như mất hoàn toàn khả năng đi lại. Sự “nặng đô” này là một thách thức lớn, nhưng cũng chính là lý do khiến Thuận Nguyễn lựa chọn Chị ngã em nâng cho sự trở lại của mình với màn ảnh rộng.

Với tác phẩm điện ảnh thứ 2, đạo diễn Vũ Thành Vinh đã khắc phục được nhiều hạn chế từ Hai Muối trước đó. Thực tế, phim vẫn còn nhiều phân đoạn dài dòng hay tình tiết chưa hợp lý, song sự tròn vai của dàn diễn viên, trong đó có Thuận Nguyễn được xem là điểm sáng. Theo tiết lộ của sao nam 9X, ngoài đọc kỹ kịch bản, làm việc với đạo diễn, anh còn trò chuyện với bạn diễn Lê Khánh, Uyển Ân và dành thời gian đến bệnh viện để quan sát, theo dõi cuộc sống của một người bị liệt ở chân, từ đó có thêm chất liệu đưa vào vai diễn.

Khoảnh khắc tương tác tình cảm giữa Thuận Nguyễn và Uyển Ân Ảnh: ĐPCC

Lý giải về sự thay đổi của mình, Thuận Nguyễn cho biết trong hành trình làm nghề, anh quan niệm không phải lúc nào cũng có được những vai hay, khiến bản thân yêu thích. Lường trước những khó khăn song nam diễn viên tin rằng khi mình cố gắng thì sẽ thực hiện được.

“Thử thách lớn nhất của tôi là phải vào vai một chàng trai bị liệt. Tôi đã phải xin ê kíp cho mình được đến bệnh viện, để gặp những người bị bệnh thật. Mình đến là một chuyện, nhưng người ta có thoải mái chia sẻ hay không là một chuyện. Mọi người rất khó để mở lòng vì họ đã trải qua một cú sốc rất nặng. Có những câu chuyện rất giống Lực nên tôi có thêm cảm xúc để đưa vào vai diễn”, anh chia sẻ.

Hành trình đóng Chị ngã em nâng giúp Thuận Nguyễn có thêm nhiều trải nghiệm, trong đó phải kể đến cơ hội cộng tác cùng Lê Khánh, Uyển Ân. Với đàn chị 8X, nam diễn viên học được cách nghiêm túc, hết mình trong vai diễn, tạo được niềm tin đối với đồng nghiệp khi kết hợp cùng. Còn Uyển Ân mang lại cho Thuận Nguyễn cảm giác gần gũi, nhờ vậy mà họ dễ dàng hóa thân thành cặp đôi trên màn ảnh rộng.

Thuận Nguyễn cảm kích trước tình cảm khán giả dành cho phim Ảnh: ĐPCC

Một trong những màn “vượt khó” của Thuận Nguyễn là khi thực hiện cảnh nóng với bạn diễn Uyển Ân. Anh kể ban đầu từng ngỏ ý với đạo diễn để phân đoạn này được trải qua nhẹ nhàng, tránh trường hợp phim bị giới hạn độ tuổi. Sao nam 9X cũng chuẩn bị tâm lý, làm việc kỹ với Uyển Ân trước khi thực hiện. “Trước hết, tôi phải thể hiện sự tôn trọng với bạn diễn. Khi mọi thứ thoải mái thì phân đoạn chỉ cần quay 2-3 lần là xong”, anh bật mí.

Có gì ở ‘Chị ngã em nâng’?

Với Chị ngã em nâng, Vũ Thành Vinh cho thấy sự tiến bộ so với dự án điện ảnh đầu tay - Hai Muối. Vẫn là đề tài về gia đình, song nam đạo diễn chọn hướng khai thác khác khi kể câu chuyện về tình chị em - chủ đề ít khi được truyền tải trên màn ảnh rộng. Với nhiều khán giả, phim vẫn còn hạn chế về cách kể chuyện, lời thoại, tình tiết… song cũng cho thấy sự nỗ lực học hỏi của NSƯT Vũ Thành Vinh ở địa hạt điện ảnh, sau thành công trong lĩnh vực sản xuất các chương trình về hài kịch, bolero.

Theo số liệu tham khảo của Box Office Vietnam, Chị ngã em nâng hiện thu hơn 8,3 tỉ đồng, dù đứng trước sức cạnh tranh với Tử chiến trên không và Tay anh giữ một vì sao. Doanh thu chưa thực sự bứt phá song với nhiều khán giả, điểm sáng của phim là thông điệp về tình thần mà đạo diễn Vũ Thành Vinh nhắn gửi: "Tình thương hàn gắn vết thương".