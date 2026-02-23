Trấn Thành là đạo diễn Việt đầu tiên chạm mốc doanh thu 2.000 tỉ

Tính đến 9 giờ sáng 23.2, Thỏ ơi của Trấn Thành chạm mốc 249 tỉ đồng (theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam). Thành tích này giúp chồng Hari Won trở thành đạo diễn Việt đầu tiên có tổng doanh thu các phim đạt trên 2.000 tỉ đồng. Trước đó, các dự án điện ảnh của anh đều có doanh thu ấn tượng, gồm Bố già (427 tỉ đồng), Nhà bà Nữ (475 tỉ đồng), Mai (551 tỉ đồng) và Bộ tứ báo thủ (332 tỉ đồng).

Trấn Thành liên tục gặt hái thành công với các dự án điện ảnh ra mắt dịp tết Ảnh: NSX

Với Thỏ ơi, riêng sáng 23.2, phim tiếp tục dẫn đầu phòng vé thu về hơn 14,4 tỉ đồng, tương đương hơn 182.000 vé. Doanh thu cuối tuần của dự án này cũng đạt con số ấn tượng là 123 tỉ đồng, bỏ xa các đối thủ còn lại như Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho hay Mùi phở. Với sức hút hiện tại, nhiều người cho rằng việc tác phẩm mới của Trấn Thành vượt mốc 400 tỉ đồng là điều khả thi.

Trước đó, Thỏ ơi lập kỷ lục khi trở thành phim Việt có số vé bán sớm cao nhất từ trước đến nay (130.000 vé). Sức hút của phim còn được thể hiện ở con số 50 tỉ đồng sau chưa đầy một ngày công chiếu chính thức. Tuy nhiên đi kèm với sự quan tâm của khán giả, tình trạng quay lén phim rồi đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội cũng diễn ra khiến nhà sản xuất và ê kíp lao đao.

Trong bài đăng mới đây, Trấn Thành bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm mọi người dành cho phim. Tuy nhiên, nam đạo diễn cũng nhấn mạnh rằng “hành vi quay lén và đăng tải trái phép phim trong rạp là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của nhà sản xuất”. Anh chia sẻ thêm: “Kính mong quý khán giả hỗ trợ báo cáo các tài khoản phát tán clip quay lén để chúng tôi kịp thời xử lý và bảo vệ bộ phim”.

Diễn viên nói gì khi làm việc cùng Trấn Thành?

Trấn Thành lựa chọn những gương mặt mới cho Thỏ ơi Ảnh: NSX

Lấy bối cảnh những mối quan hệ tưởng chừng yên ấm trong xã hội hiện đại, Thỏ ơi theo chân các nhân vật khi họ buộc phải tháo bỏ “lớp mặt nạ” cảm xúc để đối diện với tổn thương, dối trá và sự thật trong tình yêu, hôn nhân. Lần này, Trấn thành gây bất ngờ khi lựa chọn những gương mặt mới gồm Văn Mai Hương, Pháo, LyLy, Vĩnh Đam… Trong quá trình làm việc chung, những nhân tố mới này chia sẻ: “Tôi là nạn nhân của đạo diễn Trấn Thành”.

Với Văn Mai Hương, việc góp mặt trong dự án điện ảnh đầu tay đã mang đến cho cô nhiều trải nghiệm cùng bài học quý giá. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Anh Thành đặt ra rất nhiều yêu cầu cho diễn viên, liên tục thị phạm và góp ý để cảm xúc được chuyển hóa một cách tự nhiên nhất, diễn như không diễn. Đó thực sự là những thử thách không hề dễ dàng với một người mới chạm ngõ điện ảnh như tôi”.

Trong khi đó, Vĩnh Đam nói bản thân trải qua không ít khó khăn để đảm nhận vai diễn trong phim. Anh bật mí: “Có những lúc việc quay đi quay lại một phân cảnh nhiều lần khiến tôi cảm thấy như một quả bom nổ chậm, chân tay lạnh ngắt, mặt mày tái đi”.

Trấn Thành tiết lộ sau khi quay xong Bộ tứ báo thủ, anh dự định không làm việc với nhiều diễn viên tay ngang nữa. Nhưng đến Thỏ ơi, nam đạo diễn lại chọn 4 diễn viên trẻ. Về phần mình, Trấn Thành cũng có những suy tư riêng về Thỏ ơi và hành trình điện ảnh. Anh chia sẻ bản thân luôn mong muốn góp sức mang đến những phát hiện diễn xuất mới, trẻ và tiềm năng để ngày càng được khai thác. “Tôi là người thích tìm tòi, khám phá trong chính các lĩnh vực mình theo đuổi. Nếu làm được điều đó thì tôi sẽ rất vui, hy vọng năm nay cũng không phải là ngoại lệ”, nam đạo diễn bộc bạch.