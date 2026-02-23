LyLy tiết lộ mối duyên đóng phim Trấn Thành, 'ngại' vì cảnh thân mật

Năm 2026, LyLy gây ấn tượng với khán giả khi thử sức ở lĩnh vực điện ảnh bằng việc tham gia phim Thỏ ơi của Trấn Thành. Theo ghi nhận, tác phẩm hiện tại thu về hơn 245 tỉ đồng sau vài ngày công chiếu.

Chia sẻ trong Sao check, LyLy thừa nhận việc thử sức ở điện ảnh đến với cô một cách ngẫu nhiên. Trước đây khi xem các dự án của Trấn Thành, cô từng hy vọng bản thân có thể viết nhạc phim cho đàn anh. Đến khi gửi ca khúc cho nam đạo diễn nghe thử, nữ ca sĩ bất ngờ được trao cơ hội thử vai chính trong phim. “Tôi phải casting 3 lần. Khi đó tôi không đọc trước kịch bản mà chỉ được anh Thành cho một tình huống nào đó rồi tự diễn”, cô kể.

Tạo hình của LyLy trong phim điện ảnh Thỏ ơi Ảnh: NSX

Dù từng làm việc trong nhiều gameshow trước đó song khi bước vào quá trình quay phim, LyLy thừa nhận cô bị “hoảng”. Lý giải về điều này, nữ ca sĩ nói đàn anh nghiêm túc, nghiêm khắc khiến cô “khớp” trong những ngày đầu. “Tôi tự hỏi "hay là anh ấy ghét mình?". Nhưng sau này tôi mới biết ai anh ấy cũng như vậy”, cô kể.

LyLy tâm sự với những cảnh quay đòi hỏi cảm xúc nhiều, chẳng hạn như bật khóc hay tức giận, cô thực hiện rất dễ dàng. Tuy nhiên trong những cảnh sinh hoạt mỗi ngày, nữ ca sĩ lại gặp khó khăn để thể hiện.

“Những ngày đầu, có máy quay vào là tôi cứ bị diễn, nên cũng hay bị anh Thành la. Đặc biệt, những cảnh tình cảm tôi ngại lắm. Trước đây khi quay MV, tôi còn không dám nhìn thẳng vào diễn viên nam. Trong phim lại có nhiều phân đoạn tiếp xúc thân mật, đòi hỏi tôi phải vượt qua cảm giác ngại ngùng để hoàn thành vai diễn”, cô bộc bạch.

LyLy cùng dàn diễn viên tích cực trong các hoạt động quảng bá phim Ảnh: NSX

Theo giọng ca 9X, cô có nhiều điểm tương đồng với nhân vật Hải Linh trong Thỏ ơi. Đây có thể là lý do khiến Trấn Thành lựa chọn LyLy cho nhân vật này. Cô bộc bạch: “Tôi thấy Hải Linh là người rất lì, cứng nhắc trong cách sống, khó chấp nhận những điều mà theo cá nhân mình cảm thấy đó là sai. Tôi học được nhiều điều sau dự án này, không chỉ là trong diễn xuất mà còn trong cách sống. Tôi dễ thông cảm hơn, hiểu cho người khác hơn”.

Cuộc sống đời thường của LyLy

Trước khi bén duyên với phim điện ảnh, LyLy hoạt động ở lĩnh vực âm nhạc với vai trò người sáng tác, ca sĩ. Cô nói thế giới cảm xúc của bản thân phong phú, nên có thể tạo ra một ca khúc từ những điều cô quan sát được trong cuộc sống đời thường.

“Tôi rất ít khi nói chuyện và chia sẻ với người khác. Thay vì viết nhật ký thì tôi thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài thông qua âm nhạc. Đó cũng là cách tôi đối thoại với chính mình”, giọng ca 9X bộc bạch.

Nhan sắc rạng rỡ của LyLy ở tuổi 30 Ảnh: FBNV

Nhìn lại hành trình sự nghiệp, LyLy cảm thấy bản thân may mắn vì: “Ngoài kia có nhiều bạn tài năng, viết nhạc hay nhưng chưa có cơ hội thể hiện ra điều đó. Còn tôi may mắn gặp được những người tốt hỗ trợ mình trong công việc. Còn về khả năng của tôi cũng chưa phải xuất sắc, nên tôi phải cố gắng nhiều để trau dồi, tập luyện mỗi ngày để xứng đáng với tình yêu thương của khán giả dành cho mình”.

Về cuộc sống riêng, LyLy tiết lộ cô thường dành thời gian tập gym vào buổi sáng, sau đó viết nhạc, dọn dẹp nhà cửa. Cô thừa nhận kể cả không đi diễn, bản thân vẫn lu bu vì muốn sắp xếp lại không gian ở một cách thoáng mát, sạch sẽ.

Về cách đối diện với nỗi buồn, giọng ca 9X thừa nhận bản thân “lì đến mức không sợ một cái gì ngoài mất mát”. “Tôi lạc quan lắm, cứ nghĩ rằng tất cả mọi thứ trên đời mình có thể giải quyết được. Có thất tình hay buồn thì cũng chỉ một vài ngày, sau đó mọi thứ sẽ lại bình thường. Tôi sẽ không chìm đắm trong nỗi buồn quá nhiều”, cô bộc bạch.