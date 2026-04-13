'Hẹn em ngày nhật thực' chạm mốc 100 tỉ, phim của Trấn Thành sắp rời rạp

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, phim điện ảnh Hẹn em ngày nhật thực có sự tham gia của Thiên Ân, Khương Lê đã chính thức vượt mốc doanh thu 100 tỉ đồng. Thành tích này giúp dự án do Lê Thiện Viễn làm đạo diễn gia nhập “câu lạc bộ trăm tỉ” cùng các phim như Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho, Tài, Quỷ nhập tràng…

Hẹn em ngày nhật thực là phim Việt tiếp theo vượt mốc trăm tỉ.

Riêng hôm 13.4, Hẹn em ngày nhật thực thu về hơn 1,6 tỉ đồng, tương đương với hơn 21.000 vé bán ra trong tổng số 2.664 suất chiếu. Dự án duy trì phong độ ấn tượng khi tiếp tục dẫn đầu doanh thu phòng vé.

Trong 3 ngày cuối tuần qua, tác phẩm cũng thu hơn 18,5 tỉ đồng, là phim Việt duy nhất góp mặt trong top 5. Theo ghi nhận, 4 vị trí còn lại lần lượt thuộc về Dưới bóng điện hạ (4,9 tỉ đồng), Super Mario Thiên Hà (4,3 tỉ đồng), BTS World Tour Arirang (2,8 tỉ đồng) và Ta Khon - Quỷ đội lốt người (2,5 tỉ đồng).

Đánh giá về phòng vé Việt, đại diện Box Office Vietnam cho rằng Hẹn em ngày nhật thực duy trì chuỗi phong độ ấn tượng khi đứng đầu về doanh thu tuần thứ 3 liên tiếp. Tác phẩm chạm mốc trăm tỉ đồng và chuỗi thăng tiến này dự kiến còn tiếp tục được duy trì. Cũng theo đại diện Box Office Vietnam, tuần này cũng là lần đầu tiên sau nhiều tháng, chỉ có duy nhất 1 phim Việt vào top 5 doanh thu.

Một phim Việt ra rạp song chưa tạo được dấu ấn về mặt doanh thu là Bẫy tiền - tác phẩm khai thác vấn nạn lừa đảo, xoay quanh những mặt tối của đồng tiền. Ngoài Liên Bỉnh Phát hay Tam Triều Dâng, phim còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Kiều Oanh. Trước đây, dự án từng ấn định ngày ra rạp vào cuối năm 2025 song sau đó hoãn chiếu khoảng nửa năm mới trở lại. Tuy nhiên với doanh thu hơn 125 triệu đồng trong ngày 13.4 và tổng doanh thu là 2,1 tỉ đồng tính đến hiện tại, Bẫy tiền đang gặp thế khó trên đường đua.

Trong khi đó, doanh thu của Song hỷ lâm nguy cũng không quá ấn tượng sau khi ra mắt. Hiện tại, phim thu về khoảng 13,7 tỉ đồng. Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, đạo diễn Vũ Hà chia sẻ ê kíp luôn đón nhận mọi góp ý, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác buồn lòng trước những phản hồi quá nặng nề. “Khi các rạp thấy khán giả chê nhiều quá, họ sẽ rút bớt suất chiếu. Song hỷ lâm nguy bắt buộc phải thừa nhận là mình đang đứng trước thất bại, thất bại đầu tiên của một bộ phim", đạo diễn nói.

Trong khi đó số phim Việt từng gây sốt khi ra rạp và chạm đến doanh thu trăm tỉ hiện đang còn khá ít suất chiếu, chuẩn bị rời rạp. Điển hình là Thỏ ơi bán được 31 vé trong tổng số 5 suất chiếu, thu về hơn 2,6 triệu đồng trong ngày 13.4. Riêng Tài của Mai Tài Phến cũng chỉ bán được 59 vé.

Theo ghi nhận, thời gian tới, nhiều phim Việt sẽ chính thức đổ bộ, gồm Trùm Sò, Đại tiệc trăng máu, Anh Hùng, Heo năm móng, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng. Đại diện của Box Office Vietnam nhận định: “Từ tuần này trở đi, các phim dịp lễ 30.4 và 1.5 sẽ bắt đầu ra rạp và bước vào cuộc đấu cân não để chiếm lấy sự chú ý của khán giả Việt Nam”.