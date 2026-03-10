Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phim tết của Trấn Thành đón tin vui dù bị 'vượt mặt'

Thạch Anh
Thạch Anh
10/03/2026 15:24 GMT+7

Theo Trấn Thành, sau khi gây sốt tại thị trường trong nước, 'Thỏ ơi' sẽ được trình chiếu ở quốc tế, dự kiến đổ bộ tại Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc...

Thông qua trang cá nhân, Trấn Thành thông báo phim điện ảnh Thỏ ơi sẽ được công chiếu ở 14 nước trên thế giới, với tên gọi Bunny. Cụ thể, phim do chồng Hari Won làm đạo diễn sẽ đổ bộ tại Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia…. và một số nước châu Âu.

Phim tết của Trấn Thành đón tin vui dù bị 'vượt mặt' - Ảnh 1.

Hình ảnh Trấn Thành tích cực tham gia các hoạt động quảng bá cho Thỏ ơi

Ảnh: NSX

Trấn Thành cho biết ngày công chiếu cụ thể sẽ được anh cập nhật sau. Song nam đạo diễn nhắn nhủ: “Chiếu quốc tế rồi nhưng ở Việt Nam phim vẫn còn chiếu nha”. Bên cạnh đó, MC Rap Việt cũng mong khán giả tiếp tục ra rạp ủng hộ dự án mà anh tâm huyết.

Tâm huyết của Trấn Thành dành cho 'Thỏ ơi'

Thỏ ơi đánh dấu sự trở lại của Trấn Thành sau thành công của Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ… Tuy nhiên, ở dự án lần này, nam đạo diễn mang đến màu sắc khác biệt. Với các tác phẩm trước đây, anh thường tập trung vào thể loại tâm lý tình cảm gia đình cùng nhiều yếu tố hài hước. Còn ở Thỏ ơi là những câu chuyện tình yêu, vừa kịch tính vừa gai góc, với màu sắc ma mị và ám ảnh. Trấn Thành cho biết anh luôn hướng đến sự mới mẻ trong các sản phẩm của mình. Do đó, anh luôn muốn thử sức với nhiều câu chuyện, khai thác nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống.

Một trong những điều mới trong Thỏ ơi là sự tham gia của những gương mặt mới như LyLy, Pháo, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương… Trấn Thành cho biết tiêu chí lựa chọn diễn viên của anh luôn là hợp vai, chứ không phụ thuộc vào kinh nghiệm diễn xuất. Anh cảm nhận được sự tương đồng trong linh hồn của nhân vật với những gương mặt trẻ này nên quyết định lựa chọn để đồng hành cùng mình tạo nên dự án.

Phim tết của Trấn Thành đón tin vui dù bị 'vượt mặt' - Ảnh 2.

Ngoài đảm nhận vai trò đạo diễn, Trấn Thành còn góp mặt trong phim với vai Kim

Ảnh: NSX

Bên cạnh đó, phim cũng đánh dấu sự trở lại của Trấn Thành ở vai trò diễn viên với nhiều thời lượng hơn, thay vì những vai nhỏ hài hước như trong Bộ tứ báo thủ. Anh tiết lộ, ban đầu anh dự định sẽ chỉ làm đạo diễn trong dự án mới nhất này nhưng rồi lại nghĩ rằng người hâm mộ muốn đến gặp “diễn viên Trấn Thành” ở rạp dịp tết. Thêm vào đó là sự rút lui của một diễn viên nên chồng Hari Won quyết định đảm nhận cùng lúc hai vai trò.

Từ khi ra rạp, Thỏ ơi nhanh chóng dẫn đầu phòng vé trong nhiều ngày liền. Gần đây, sự đổ bô của Tài khiến phim bị 'vượt mặt', xếp thứ 2 doanh thu trong ngày, theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam.

Tính đến hiện tại, tác phẩm điện ảnh của Trấn Thành vượt mốc 437,1 tỉ đồng, ghi tên mình vào top 5 phim Việt ăn khách nhất sau Mưa đỏ, Mai, Lật mặt 7: Một điều ước Nhà bà Nữ. Trấn Thành cho biết không đặt nặng chuyện cạnh tranh hay phân loại độ tuổi. Theo nam đạo diễn, đã chọn làm phim tâm lý thì phải làm cho tới, giữ trọn tinh thần của thể loại, thay vì lo ngại việc dán nhãn sẽ ảnh hưởng đến khán giả hay doanh thu.

