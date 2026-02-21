Phim tết của Trấn Thành vượt 200 tỉ, thông báo lập vi bằng vụ bị quay lén

Trong thông cáo báo chí, đơn vị này cho biết sau 4 ngày chính thức khởi chiếu đã ghi nhận tình trạng quay trái phép phim Thỏ ơi (do Trấn Thành làm đạo diễn) và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội, website chia sẻ nội dung số.

Trấn Thành tiếp tục đón tin vui khi Thỏ ơi vượt mốc 200 tỉ đồng ẢNH: NSX

Theo nhà phát hành, hành vi quay trái phép, đăng tải một phần hoặc toàn bộ bộ phim một cách trực tiếp hoặc gián tiếp là vi phạm pháp luật và xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tác giả và quyền liên quan. Hành động này cũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của nhà sản xuất, nhà phát hành và toàn bộ ê kíp sáng tạo.

Phía Galaxy Studio cũng nêu rõ theo quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Điện ảnh, tác phẩm điện ảnh được bảo hộ quyền tác giả ngay từ thời điểm được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định. Mọi hành vi sao chép, phân phối, truyền đạt tác phẩm đến công chúng khi chưa được sự cho phép của chủ sở hữu quyền đều là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật, thậm chí có thể bị áp dụng các chế tài hình sự tùy theo mức độ vi phạm và gây thiệt hại.

Đơn vị này cũng cho biết đã ghi nhận thực tế việc một số tài khoản đăng tải một phần hoặc toàn bộ nội dung phim Thỏ ơi. Đồng thời, ê kíp phim đã tiến hành lập vi bằng, thu thập dữ liệu, ghi nhận đường dẫn, tài khoản và các thông tin liên quan nhằm làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. “Chúng tôi đang làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để phối hợp xác minh nguồn phát tán, truy vết các cá nhân, tổ chức có liên quan”, trích nội dung thông cáo báo chí.

Trấn Thành tích cực với các hoạt động quảng bá phim điện ảnh Thỏ ơi ẢNH: NSX

Phía nhà phát hành khẳng định kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác phẩm, đồng thời kêu gọi khán giả không quay trái phép, không chia sẻ hoặc tiếp tay cho các hành vi phát tán trái phép tất cả các phim điện ảnh dưới bất kỳ hình thức nào, chứ không chỉ giới hạn trong phạm vi của Thỏ ơi.

“Việc tôn trọng bản quyền không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn là sự ủng hộ thiết thực dành cho ngành công nghiệp điện ảnh và những người làm nghề chân chính”, đơn vị này nhấn mạnh.

Trước đó, Trấn Thành cũng có bài viết mong khán giả không tiết lộ phần kết hay phát tán nội dung Thỏ ơi trên mạng xã hội. Theo nam đạo diễn, nghề làm phim đối diện với nhiều khó khăn, đồng thời là công sức của cả một tập thể. Do đó, việc quay lén hay chia sẻ về những tình tiết quan trọng của dự án ảnh hưởng không nhỏ đến ê kíp. "Xin hãy thương cho công sức lao động của rất nhiều con người trong một bộ phim”, anh bày tỏ.

Phim tết của Trấn Thành có thành tích mới

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, doanh thu trong ngày 21.2 của Thỏ ơi là hơn 37,7 tỉ đồng (tính đến 20 giờ), tương đương hơn 384.000 vé bán ra. Con số này giúp tổng doanh thu của phim vượt mốc 200 tỉ đồng. Theo ghi nhận, những ngày qua, doanh thu phim của Trấn Thành liên tục dẫn đầu tại phòng vé, bỏ xa loạt đối thủ như Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho và Mùi phở.