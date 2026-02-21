Phim tết bị quay lén, Trấn Thành cầu xin khán giả

Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày qua, khi Thỏ ơi gây sốt ở phòng vé, nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải các clip quay lén, tiết lộ các tình tiết quan trọng của phim. Điều này khiến một số cư dân mạng không khỏi tò mò, song cũng nhiều người bức xúc khi tác phẩm của Trấn Thành chỉ mới ra rạp vài ngày, việc hé lộ nội dung phần nào ảnh hưởng đến doanh thu của phim.

Trấn Thành lên tiếng

Trấn Thành trải lòng khi phim Thỏ ơi bị khán giả quay lén tung lên mạng xã hội Ảnh: FBNV/ Chụp màn hình

Một người dùng bày tỏ: “Qua nay tôi thấy tiết lộ về phim quá trời. Bỏ tiền ra rạp xem phim đi chứ, người ta cũng làm cực khổ quá trời”. Người xem khác chia sẻ: “Trên TikTok hôm qua tôi thấy có cô kia đăng 3 - 4 clip, mỗi clip vài phút. Tôi báo cáo ngay, chán thật sự”. “Trên TikTok có tài khoản còn đăng theo từng tập phim luôn, quá đáng sợ”. “Nhiều khi xem mấy đoạn quay lén xong mình lướt luôn, thấy kém duyên”, một khán giả nêu quan điểm.

Trước vụ việc, Trấn Thành cũng có bài đăng phản hồi trên trang cá nhân. Anh bày tỏ: “Mọi người ơi, em năn nỉ đó. Nghề làm phim luôn gặp nhiều khó khăn và phải tốn công sức của rất nhiều người mới ra được một bộ phim mà may mắn được bà con yêu thương. Nên em xin mọi người đừng đăng cái kết phim, những đoạn tình tiết quan trọng hay quay lén trong rạp đăng lên các nền tảng mạng xã hội, rất tội cho tụi em”.

Trong bài đăng, Trấn Thành mong chủ các tài khoản quay lén “hãy dành sự tinh khôi cho những khán giả chưa vào rạp để họ có những trải nghiệm trọn vẹn nhất với phim”. Đồng thời, chồng Hari Won nhắn nhủ: “Xin hãy thương cho công sức lao động của rất nhiều con người trong một bộ phim. Một lần nữa, em xin mọi người thương em, thương Thỏ ơi đừng spoil phim, đừng quay lén trong rạp đăng lên nữa”.

Trấn Thành cùng dàn diễn viên Thỏ ơi tích cực tham gia các hoạt động quảng bá phim. Anh cảm kích trước tình cảm khán giả dành cho dự án Ảnh: FBNV

Ra rạp từ ngày 17.2 (mùng 1 tết), Thỏ ơi tạo cơn sốt khi liên tục dẫn đầu phòng vé, đồng thời có thêm những kỷ lục mới. Theo số liệu tham khảo của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh của Trấn Thành hiện thu về hơn 178,9 tỉ đồng tính đến hiện tại. Chỉ riêng sáng 21.2, tác phẩm này đã có hơn 20,4 tỉ đồng doanh thu, tương đương với hơn 220.000 vé bán ra.

Trước đó, Thỏ ơi phá vỡ kỷ lục khi trở thành phim Việt có số vé bán sớm cao nhất từ trước đến nay (130.000 vé). Sức hút của phim còn được thể hiện ở con số 50 tỉ đồng sau chưa đầy một ngày công chiếu chính thức.

Thỏ ơi quy tụ dàn diễn viên trẻ gồm Văn Mai Hương, Pháo, LyLy, Vĩnh Đam… Đây là tác phẩm mang màu sắc tâm lý - drama, khai thác những mối quan hệ tưởng chừng bình lặng nhưng ẩn giấu nhiều tổn thương, mâu thuẫn và góc khuất nội tâm. Đối đầu với loạt phim Việt trong mùa tết, song dự án của Trấn Thành liên tục dẫn đầu về mặt doanh thu. Với sức hút hiện tại, nhiều người dự án phim sẽ sớm cán mốc 200 tỉ đồng trong ngày 22.2.

Tình trạng quay lén tung lên mạng xã hội cũng diễn ra ở nhiều tác phẩm, trong đó phải kể đến Mưa đỏ, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Chị chị em em 2… Điều này khiến nhiều đạo diễn, nhà sản xuất lao đao, phải lên tiếng kêu gọi khán giả văn minh khi xem phim.