Đời nghệ sĩ

Mỹ nhân phim Việt giờ vàng lên tiếng về ồn ào tình cảm

Thạch Anh
05/02/2026 13:06 GMT+7

Sau quãng thời gian im ắng, diễn viên Quỳnh Trang (Chang Mây) đã có bài đăng dài, phản hồi về ồn ào tình cảm gây xôn xao mạng xã hội trước đó.

Trong bài đăng, Chang Mây cho biết trước khi cơ quan chức năng chính thức vào cuộc, cô muốn lên tiếng một cách nghiêm túc, trách nhiệm và tôn trọng pháp luật. Mở đầu, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đến khán giả, đồng nghiệp đã dành sự quan tâm, lắng nghe cô trong thời gian vừa qua.

Phản hồi của Chang Mây

Theo Chang Mây, trong những ồn ào vừa qua, nhiều phán xét đã xuất phát từ những thông tin bề mặt, chưa đầy đủ và chưa được kiểm chứng. Do đó, cô nỗ lực để bảo vệ sự an toàn, danh dự và cuộc sống của mình.

- Ảnh 1.

Nhan sắc rạng rỡ của diễn viên Chang Mây. Cô là gương mặt quen thuộc của các dự án phim trên VTV

Ảnh: FBNV

Nói về việc chọn im lặng khi những thông tin về chuyện tình cảm của mình lan truyền trên mạng xã hội, người đẹp cho rằng cô không sợ hãi hay né tránh trách nhiệm, mà cần thời gian để giữ cho mình sự bình tĩnh, tỉnh táo và bản lĩnh, nhằm đối diện với sự việc một cách trung thực, có trách nhiệm và tôn trọng tất cả các bên liên quan.

“Chang luôn trân trọng con đường nghệ thuật mà mình đang theo đuổi. Những gì Chang có được đến hôm nay là kết quả của quá trình học tập, lao động nghiêm túc và nỗ lực không ngừng. Chang chưa từng cho phép bản thân đánh đổi danh dự, nhân cách hay giá trị nghề nghiệp vì bất kỳ lý do nào”, cô bày tỏ.

Liên quan đến những ồn ào trong thời gian qua, Chang Mây nói cô đã nhiều lần thể hiện rõ mong muốn chấm dứt mối quan hệ khi nhận thấy không còn phù hợp. Theo nữ diễn viên, sau khi đưa ra quyết định kết thúc, nhiều thông tin mang tính riêng tư đã bị phát tán trên không gian mạng với nội dung sai lệch.

“Những hành vi này đã gây ra hiểu lầm nghiêm trọng, xâm phạm danh dự, nhân phẩm và đời sống riêng tư của tôi, ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần, sự nghiệp và tương lai của tôi, đồng thời gây tác động tiêu cực đến nhiều cá nhân, tập thể không liên quan”, nữ diễn viên bày tỏ.

- Ảnh 2.

Chang Mây tại sự kiện ra mắt phim Gia đình trái dấu

Ảnh: FBNV

Trong bài đăng, Chang Mây gửi lời xin lỗi đến các đoàn làm phim, các đạo diễn, đồng nghiệp và khán giả vì những ảnh hưởng ngoài mong muốn. Cô khẳng định việc lên tiếng ở hiện tại nhằm thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp trước những thông tin sai lệch, các hành vi xâm phạm danh dự. Cô viết: “Tôi không lên tiếng để tạo thêm tranh cãi, mà để bảo vệ bản thân một cách đúng pháp luật, văn minh và minh bạch”.

Cuối bài viết, Chang Mây mong khán giả nhìn nhận thông tin một cách tỉnh táo, chọn lọc, không suy đoán, phán xét khi sự việc chưa được làm rõ. “Cuối cùng, tôi muốn gửi một thông điệp không chỉ cho riêng mình, mà cho rất nhiều phụ nữ ngoài kia: Phụ nữ có quyền được an toàn. Phụ nữ có quyền nói “không” khi cảm thấy bị tổn thương. Và phụ nữ có quyền lên tiếng khi danh dự, nhân phẩm và đời sống riêng tư của mình bị xâm phạm”, cô bày tỏ.

Khi chúng tôi liên hệ, phía Chang Mây chia sẻ nội dung bài viết là quan điểm của nữ diễn viên về vụ việc. “Bây giờ vì chưa có phán quyết nên mọi lời nói vẫn đang gây tranh cãi. Nên hiện tại chúng tôi đăng bài đính chính trước để những khán giả yêu quý có thể yên tâm”, người đại diện chia sẻ.

Chang Mây tên thật là Nguyễn Quỳnh Trang, sinh năm 2001 tại Hà Nội. Từ năm 2019, cô đã được nhiều người biết đến bởi danh xưng “hot girl mùa thi”. Chang Mây theo học tại Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, từng góp mặt trong các dự án phim như Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Cha tôi người ở lại, Cách em 1 milimet. Gần đây nhất, Chang Mây đảm nhận vai Dương trong Gia đình trái dấu.

