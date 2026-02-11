Trường Giang gây tranh cãi vì chọn Jack hát nhạc phim

Mới đây, Trường Giang gây chú ý khi công bố thông tin mới liên quan đến dự án phim Nhà ba tôi một phòng. Trên Fanpage sở hữu 5,8 triệu lượt theo dõi, nam nghệ sĩ cho biết Jack sẽ đảm nhận vai trò thể hiện OST (nhạc phim) cho tác phẩm điện ảnh của mình.

Kèm theo poster ca khúc Đứa trẻ mùa đông chí, hình ảnh giọng ca 9X cũng xuất hiện. Trường Giang viết: “Ai cũng từng là một đứa trẻ. Trân trọng công bố phim Nhà ba tôi một phòng, OST bởi Trịnh Trần Phương Tuấn”. Cùng thời điểm, Jack cũng chia sẻ lại hình ảnh poster này, như cách xác nhận về vai trò của anh trong dự án tâm huyết của “Mười khó”.

Việc Jack xuất hiện trong vai trò ca sĩ hát nhạc phim Nhà ba tôi một phòng gây tò mò Ảnh: Fanpage Trường Giang

Dân mạng nói gì về lựa chọn của Trường Giang?

Thông tin này sau đó được chia sẻ và nhận về những ý kiến bàn luận khác nhau. Không ít cư dân mạng bức xúc trước lựa chọn này của Trường Giang. Bởi trong sự nghiệp, Jack từng vướng phải không ít ồn ào về đời tư. Chưa kể, việc nam ca sĩ vi phạm hành chính trong hoạt động biểu diễn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi của anh.

Có ý kiến cho rằng ở thời điểm thị trường phim tết có nhiều cạnh tranh như hiện tại, việc Trường Giang lựa chọn Jack thể hiện nhạc phim là một quyết định rủi ro. Bởi trên thực tế, đã có không ít dự án điện ảnh chịu cảnh bị “vạ lây” vì thành viên trong ê kíp vấp phải điều tiếng.

Trường Giang tâm huyết khi trở lại điện ảnh sau quãng thời gian im ắng Ảnh: NVCC

Một người dùng bày tỏ quan điểm: “Định bụng sẽ ủng hộ Trường Giang vì lâu rồi chưa làm phim lại. Mà nghe kết hợp với Jack thì thôi, không xem”. Người xem khác nêu ý kiến: “Mời ca sĩ dính nhiều scandal? Trường Giang muốn tạo điểm nhấn mới cho phim à”. Người xem khác bình luận: “Vậy à, vậy khỏi xem phim luôn, khỏi nghe nhạc luôn”.

Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả lên tiếng bênh vực, ủng hộ Trường Giang tạo điều kiện cho những ca sĩ trẻ từng mắc sai lầm có cơ hội để xây dựng lại hình ảnh. Một số khác cho rằng nhạc phim chỉ là một yếu tố, điều quan trọng vẫn là kịch bản, chất lượng của tác phẩm mới quyết định doanh thu.

Trên thực tế, đã có không ít trường hợp đời tư nghệ sĩ ảnh hưởng đến tâm thế đón nhận của khán giả. Trước đó, phim Vu quy đại náo cũng từng khốn đốn vì sự góp mặt của Lâm Vinh Hải và Linh Chi. Hay phim Hạnh phúc của mẹ cũng từng bị khán giả phản ứng vì sự xuất hiện của Cát Phượng sau ồn ào tình cảm.