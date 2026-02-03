Bị Trường Giang đồn là 'MC giàu nhất Việt Nam', Đại Nghĩa nói gì?

Nghệ sĩ Đại Nghĩa đảm nhận vai trò giám khảo khách mời Người kể chuyện tình. Trong hậu trường, diễn viên Mặt trời mùa đông cho biết anh biết đến chương trình từ nhiều năm trước, khi từng có dịp quan sát các thí sinh trong quá trình chuẩn bị dự thi và hỗ trợ tư vấn diễn xuất cho một số tiết mục. “Ngay từ những mùa đầu tiên, tôi đã thấy đây là một chương trình có format đặc biệt, giàu tính kể chuyện và mang lại nhiều cảm xúc”, anh chia sẻ.

Đại Nghĩa ngồi ghế nóng Người kể chuyện tình, lên sóng trên THVL1 Ảnh: NSX

Là người không xuất thân từ lĩnh vực ca hát, nam nghệ sĩ cho biết tiêu chí đánh giá của anh sẽ nghiêng nhiều về cảm xúc. Theo Đại Nghĩa, khi thưởng thức âm nhạc, điều quan trọng không nằm ở kỹ thuật thanh nhạc phức tạp mà là sự rung động phần trình diễn mang lại cho người nghe. “Thanh nhạc là yếu tố cần thiết, nhưng điều quyết định vẫn là cảm xúc và trái tim của người thể hiện. Một tiết mục chạm được cảm xúc sẽ luôn để lại dấu ấn lâu hơn”, diễn viên Gia đình cục súc nhấn mạnh.

Ở khía cạnh diễn xuất, Đại Nghĩa cho rằng các thí sinh không phải là diễn viên chuyên nghiệp nên anh sẽ không đặt nặng tiêu chí kỹ thuật. Thay vào đó, nam giám khảo đánh giá cao sự chân thành trong cách kể chuyện. Đại Nghĩa chia sẻ thêm: “Chỉ cần các bạn thực sự rung động với câu chuyện của mình, truyền tải được cảm xúc thông qua ngôn ngữ và âm nhạc, thì với tôi, các bạn đã chinh phục được khán giả”.

Nghệ sĩ Đại Nghĩa tất bật với các vai diễn ở sân khấu kịch Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Đại Nghĩa ở tuổi U.50

Song song với vai trò giám khảo, hiện tại NSƯT Đại Nghĩa dành phần lớn thời gian cho sân khấu IDECAF. Anh gần như có mặt liên tục trong các buổi diễn từ thứ tư đến chủ nhật, đồng thời tham gia dàn dựng và biểu diễn các vở mới để đảm bảo sự đổi mới cho nhà hát. Bên cạnh đó, công việc quay phim, giảng dạy và tham gia các chương trình truyền hình cũng được nam nghệ sĩ sắp xếp linh hoạt theo từng giai đoạn.

Nói về cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, Đại Nghĩa cho biết anh chọn cho mình lối sống an nhiên, bình thản trước những biến động. Là một Phật tử, diễn viên phim Mặt trời mùa đông ứng dụng những lời dạy nhà Phật để chuyển hóa những nỗi buồn, khó khăn thành năng lượng tích cực. “Sóng gió trong cuộc sống là điều khó tránh. Khi mình đối diện bằng sự bình thản, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn”, anh bộc bạch.

Nam nghệ sĩ có cuộc sống bình yên, biết hài lòng ở tuổi U.50 Ảnh: FBNV

Chia sẻ về danh xưng “MC giàu nhất Việt Nam” từng được nhắc đến, Đại Nghĩa thẳng thắn cho rằng đó chỉ là một câu nói vui của Trường Giang. Anh cho biết bản thân có cuộc sống ổn định từ nhiều lĩnh vực nghệ thuật như sân khấu, điện ảnh, truyền hình và game show, nhưng không đặt nặng vật chất hay danh xưng. Với Đại Nghĩa, sống giản dị, vừa đủ và biết hài lòng là cách để giữ được sự cân bằng cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Sự điềm tĩnh, chân thành và bền bỉ với nghệ thuật chính là điều giúp nghệ sĩ Đại Nghĩa giữ được vị trí đặc biệt trong lòng khán giả. Việc anh xuất hiện trong vai trò giám khảo khách mời tại Người kể chuyện tình hứa hẹn sẽ mang đến những góc nhìn sâu sắc, giàu cảm xúc, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn mà chương trình theo đuổi.