Đại Nghĩa bị ngã phải đi cấp cứu, sân khấu kịch ngưng suất diễn

Tối 28.9, nhà hát kịch IDECAF lần đầu công diễn vở kịch Hồn ai nấy giữ của tác giả Đăng Nhân và được dàn dựng bởi đạo diễn Hùng Lâm. Trong tác phẩm này, Đại Nghĩa đóng vai Hai Tơ, thuộc tuyến nhân vật quan trọng của vở. Tuy nhiên, khi đang biểu diễn thì anh bất ngờ bị té ngã khiến khán giả thót tim. Các đồng nghiệp cũng hoảng sợ vì sự cố này.

Đại Nghĩa gặp tai nạn hy hữu ngay trong suất diễn đầu tiên của vở Hồn ai nấy giữ Ảnh: Kịch Idecaf

Ngay sau đó, nghệ sĩ Đình Toàn quyết định thông báo tạm ngưng suất diễn và gửi lời xin lỗi đến khán giả. "Suất diễn hôm nay chúng tôi xin tạm hoãn lại. Hồi nãy, quý vị cũng thấy anh Nghĩa bị té và bị trật khớp vai. Anh ấy đau lắm nên không thể diễn tiếp được và nếu có diễn thì cũng không đảm bảo cảm xúc tốt nhất cho phần thưởng thức của mọi người. Toàn xin thay mặt nhà hát kịch IDECAF xin lỗi quý vị về sự cố vừa rồi. Chúng tôi cố gắng sắp xếp suất diễn gần nhất để đền bù lại sự bất cập này. Đối với khán giả mua vé giấy hay vé online thì chúng tôi cũng liên hệ trực tiếp để đổi suất hoặc hoàn trả tiền vé".

Hiện tại, sức khỏe của Đại Nghĩa đã ổn. Trong khi đó, nhà hát kịch IDECAF cũng gửi lời xin lỗi và chủ động liên hệ với khán giả để xác nhận việc đổi qua một suất diễn khác hoặc hoàn tiền Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin từ nhà hát, NSƯT Đại Nghĩa bị trượt té do máy tạo khói, nước từ thiết bị này đọng lại trên sàn khiến sân khấu bị trơn. Ngay sau sự cố, Đại Nghĩa đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ 7X tạm ổn. Dù vẫn còn đau sau tai nạn nhưng anh bày tỏ mong muốn sớm trở lại sân khấu. Trước mắt, lịch diễn của Hồn ai nấy giữ cũng như các vở khác có sự góp mặt của Đại Nghĩa tại IDECAF vẫn sẽ được duy trì, nhằm phục vụ khán giả hâm mộ. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe cho nghệ sĩ, những cảnh đòi hỏi vận động mạnh sẽ được điều chỉnh phù hợp. Đại Nghĩa sẽ có cách thể hiện nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn đảm bảo trọn vẹn giá trị nghệ thuật và tinh thần của vở diễn.