Niềm trăn trở của nghệ sĩ Hữu Nghĩa ở tuổi 63

Ngoài là một diễn viên, nghệ sĩ Hữu Nghĩa còn là một người thầy. Trong công tác giảng dạy, ông tham gia đào tạo nhiều thế hệ học trò cho sân khấu lẫn lĩnh vực phim ảnh. Trước thực tế nhiều gương mặt trẻ dù có năng lực song không thể gắn bó với nghề, nam diễn viên Khi đàn ông có bầu bộc bạch: “Ngay cả mình ngày xưa cũng vậy thôi, bất cứ công việc, ngành nghề gì cũng phải cố gắng, vì vạn sự khởi đầu nan. Không phải cứ nghĩ làm nghề đó là nổi tiếng được liền, mà phải cố gắng duy trì, chỉ có giỏi nghề mình mới kiếm được tiền”.

Nghệ sĩ Hữu Nghĩa sinh năm 1962, từng là cây hài nổi tiếng, cùng thời với NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào, NSƯT Hữu Châu… Trong sự nghiệp, ông ghi điểm bởi nét diễn, hoạt động đa năng từ sân khấu kịch cho đến phim ảnh Ảnh: FBNV

Hữu Nghĩa chia sẻ ông từng nghe nhiều bạn tâm sự dù đã trở thành diễn viên nhưng nhiều năm trôi qua vẫn chưa thành công. Nam nghệ sĩ cho rằng có những trường hợp dù “biết nghề” nhưng chưa “giỏi nghề”. Theo ông, việc thành danh ở lĩnh vực nghệ thuật ngoài năng lực đôi khi còn phụ thuộc vào mối duyên.

Sao nam 6X lý giải: “Có nhiều diễn viên tham gia các dự án nhưng phải đến một lúc nào đó mới tỏa sáng được. Nếu thật sự yêu thích công việc này thì phải cố gắng. Mình có thể làm thêm công việc khác nhưng vẫn phải duy trì với nghề. Nếu nói nghề này không ưu ái mình rồi đi tìm công việc khác kiếm được nhiều tiền hơn, nghĩa là bạn cũng đã xa rời ước mơ của mình từ lâu rồi. Không ai giữ bạn được hay có một lời khuyên nào cả, quan trọng nhất là ở các bạn. Thầy cô cung cấp kiến thức, còn tương lai là ở các bạn”.

Hữu Nghĩa chụp ảnh cùng NSƯT Hữu Châu. Cả hai từng là bạn diễn ăn ý trên sân khấu, được nhiều khán giả yêu thương Ảnh: TL

Hữu Nghĩa bộc bạch nỗi niềm ở tuổi 63

Với riêng mình, suốt mấy chục năm làm nghề, Hữu Nghĩa cho rằng nếu để nói về một người ăn ý nhất cũng khó, vì có khá nhiều. Chẳng hạn như trước đây, mọi người hay nhắc nam nghệ sĩ với tên tuổi khác như Hữu Châu, Hồng Vân, Hồng Đào.

Nói về các đồng nghiệp, ông bộc bạch: “Thời điểm chưa biết gì, chúng tôi ngây ngô lắm. Các thầy và các đạo diễn xếp xong rồi đi diễn và được khán giả yêu thương, nên không kịp nghĩ nghệ danh cho mình luôn. Nhiều bạn nói chọn nghệ danh này cho may mắn, nhưng tôi thấy quan trọng vẫn là năng lực. Chúng ta lấy cái tên thật kiêu, nhưng không có năng lực thì cũng vậy thôi”.

Ở tuổi 63, Hữu Nghĩa có cuộc sống bình yên, kín tiếng. Ông ít khi chia sẻ về cuộc sống của mình, thay vào đó chú tâm vào nghề diễn và công tác giảng dạy. Lấy việc đứng lớp làm niềm vui, song nam nghệ sĩ cũng có nhiều trăn trở.

Ông bộc bạch: “Bây giờ mấy em nhỏ đủ điều kiện hơn chúng tôi ngày xưa, nhưng có một điều là nhiều bạn chú trọng hình thức bên ngoài nhiều, nhưng sự thể hiện bên trong thì lại thiếu. Bởi diễn hài không phải dễ, mà nó đến từ những cái đời thường và phải có tâm lý. Các bạn có bề nổi hơn bề sâu, nhưng đôi khi cái bề sâu đó lại giúp các bạn thăng hoa hơn, mà mình sửa thì các bạn lại không thích, đó là quan điểm của các bạn”.