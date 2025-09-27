Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Lý do khiến Quang Hà khóc nghẹn trên truyền hình

Thạch Anh
Thạch Anh
27/09/2025 09:00 GMT+7

Không giấu được sự xót xa trước hoàn cảnh các em nhỏ mồ côi, ca sĩ Quang Hà nhiều lần bật khóc khi tham gia 'Mái ấm gia đình Việt'.

Tập 153 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự góp mặt của khách mời là Quang Hà và Đồng Ánh Quỳnh. Dưới sự dẫn dắt và hỗ trợ của MC Đại Nghĩa, họ cùng vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình, câu chuyện của em Đức Thiện (Ninh Bình) khiến nhiều người xót xa. Trước đây, anh Tùng - cha cậu bé từng bị tai nạn giao thông, mất hoàn toàn thị lực mắt trái. Khi chuyển sang làm phụ hồ, anh lại bị ngã từ giàn giáo nên gãy xương sườn và vai, sức khỏe ngày càng suy yếu. Sau biến cố, mẹ cậu bé trở thành lao động chính của gia đình, thu nhập dựa vào công việc tại công ty giày da.

Lý do khiến Quang Hà khóc nghẹn trên truyền hình - Ảnh 1.

Đồng Ánh Quỳnh nghẹn ngào động viên các em nhỏ mồ côi vươn lên trong cuộc sống

Ảnh: BTC

Năm 2022, mẹ Đức Thiện qua đời vì đột quỵ. Từ đó cậu bé và em trai chỉ còn cha là chỗ dựa duy nhất. Để có tiền nuôi con, anh Tùng làm đủ mọi công việc như phụ hồ, lúc làm ruộng thuê, bơm nước thuê… với tiền công mỗi ngày dao động từ 200.000 - 300.000 đồng. Nếu may mắn có việc đều đặn, anh kiếm được khoảng 4 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, có những tháng không ai thuê, gia đình rơi vào cảnh khó khăn.

Do hai con còn nhỏ, đang độ tuổi đi học nên anh Tùng không dám đi làm xa, chỉ dám nhận việc gần nhà. Hơn nữa, sức khỏe yếu khiến anh không thể làm việc nặng thường xuyên. Hai anh em Thiện được nhận trợ cấp mồ côi mỗi em 320.000 đồng/tháng. Anh Tùng cũng được hưởng trợ cấp người khuyết tật 720.000 đồng/tháng. Thiện và em trai luôn tự nhủ phải cố gắng học thật giỏi, sớm trưởng thành để đi làm, giúp cha bớt vất vả.

Quang Hà, Đồng Ánh Quỳnh nghẹn ngào

Đồng Ánh Quỳnh liên tục lau nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Đức Thiện. Cô nghẹn ngào: “Tôi hiện tại trải qua nỗi đau như vậy cũng không thể mạnh mẽ như các bé được”. Đại Nghĩa không khỏi nặng lòng khi chứng kiến hai anh em Đức Thiện còn quá nhỏ tuổi đã phải đối mặt với nỗi đau mất mẹ. Nam MC cố kìm nén cảm xúc khi nghe cậu bé kể chuyện thường ôm chặt chiếc cặp sách mà mẹ từng mua tặng khi còn sống.

Lý do khiến Quang Hà khóc nghẹn trên truyền hình - Ảnh 2.

Quang Hà hết mình với các thử thách trong Mái ấm gia đình Việt

Ảnh: BTC

“Sự chia ly, mất mát trong cuộc sống là điều đương nhiên sẽ diễn ra. Nhưng nếu như điều đó đến với những người đã lớn, đã trưởng thành như chúng ta, có lẽ sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Còn với những cậu bé như em Thiện, các em còn quá nhỏ để đối diện với nỗi đau mất mát này”, MC Đại Nghĩa xúc động chia sẻ.

Ca sĩ Quang Hà lo lắng cho sức khỏe của anh Tùng đã nhiều lần gặp tai nạn. Anh cũng cảm phục sự hiểu chuyện của hai anh em Đức Thiện khi đã biết phụ giúp cha làm việc. Đây là lần thứ hai Quang Hà tham gia Mái ấm gia đình Việt. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nam ca sĩ vẫn không thể giấu được xúc động khi trực tiếp chứng kiến hoàn cảnh của các em nhỏ. Ngoài những lời động viên, anh cùng diễn viên Đồng Ánh Quỳnh nỗ lực hết mình vượt qua các thử thách trong chương trình để mang về phần thưởng hỗ trợ cho các gia đình.

Trải qua các vòng thi, Quang Hà và Đồng Ánh Quỳnh đã hợp sức mang về hơn 90 triệu đồng tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, MC Đại Nghĩa, ca sĩ Đức Phúc và người dân địa phương còn chung tay hỗ trợ gần 200 triệu cho các em nhỏ khó khăn.

Tin liên quan

Cuộc sống ca sĩ Quang Hà ở tuổi 44

Cuộc sống ca sĩ Quang Hà ở tuổi 44

Ở tuổi 44, ca sĩ Quang Hà chọn sống kín tiếng, miệt mài với nghề. Sự nghiêm túc là điều anh đề cao khi hoạt động nghệ thuật.

Khám phá thêm chủ đề

Quang Hà Đồng Ánh Quỳnh Mái ấm gia đình Việt Đại Nghĩa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận