Lý do khiến Quang Hà khóc nghẹn trên truyền hình

Tập 153 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự góp mặt của khách mời là Quang Hà và Đồng Ánh Quỳnh. Dưới sự dẫn dắt và hỗ trợ của MC Đại Nghĩa, họ cùng vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình, câu chuyện của em Đức Thiện (Ninh Bình) khiến nhiều người xót xa. Trước đây, anh Tùng - cha cậu bé từng bị tai nạn giao thông, mất hoàn toàn thị lực mắt trái. Khi chuyển sang làm phụ hồ, anh lại bị ngã từ giàn giáo nên gãy xương sườn và vai, sức khỏe ngày càng suy yếu. Sau biến cố, mẹ cậu bé trở thành lao động chính của gia đình, thu nhập dựa vào công việc tại công ty giày da.

Đồng Ánh Quỳnh nghẹn ngào động viên các em nhỏ mồ côi vươn lên trong cuộc sống Ảnh: BTC

Năm 2022, mẹ Đức Thiện qua đời vì đột quỵ. Từ đó cậu bé và em trai chỉ còn cha là chỗ dựa duy nhất. Để có tiền nuôi con, anh Tùng làm đủ mọi công việc như phụ hồ, lúc làm ruộng thuê, bơm nước thuê… với tiền công mỗi ngày dao động từ 200.000 - 300.000 đồng. Nếu may mắn có việc đều đặn, anh kiếm được khoảng 4 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, có những tháng không ai thuê, gia đình rơi vào cảnh khó khăn.

Do hai con còn nhỏ, đang độ tuổi đi học nên anh Tùng không dám đi làm xa, chỉ dám nhận việc gần nhà. Hơn nữa, sức khỏe yếu khiến anh không thể làm việc nặng thường xuyên. Hai anh em Thiện được nhận trợ cấp mồ côi mỗi em 320.000 đồng/tháng. Anh Tùng cũng được hưởng trợ cấp người khuyết tật 720.000 đồng/tháng. Thiện và em trai luôn tự nhủ phải cố gắng học thật giỏi, sớm trưởng thành để đi làm, giúp cha bớt vất vả.

Quang Hà, Đồng Ánh Quỳnh nghẹn ngào

Đồng Ánh Quỳnh liên tục lau nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Đức Thiện. Cô nghẹn ngào: “Tôi hiện tại trải qua nỗi đau như vậy cũng không thể mạnh mẽ như các bé được”. Đại Nghĩa không khỏi nặng lòng khi chứng kiến hai anh em Đức Thiện còn quá nhỏ tuổi đã phải đối mặt với nỗi đau mất mẹ. Nam MC cố kìm nén cảm xúc khi nghe cậu bé kể chuyện thường ôm chặt chiếc cặp sách mà mẹ từng mua tặng khi còn sống.

Quang Hà hết mình với các thử thách trong Mái ấm gia đình Việt Ảnh: BTC

“Sự chia ly, mất mát trong cuộc sống là điều đương nhiên sẽ diễn ra. Nhưng nếu như điều đó đến với những người đã lớn, đã trưởng thành như chúng ta, có lẽ sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Còn với những cậu bé như em Thiện, các em còn quá nhỏ để đối diện với nỗi đau mất mát này”, MC Đại Nghĩa xúc động chia sẻ.

Ca sĩ Quang Hà lo lắng cho sức khỏe của anh Tùng đã nhiều lần gặp tai nạn. Anh cũng cảm phục sự hiểu chuyện của hai anh em Đức Thiện khi đã biết phụ giúp cha làm việc. Đây là lần thứ hai Quang Hà tham gia Mái ấm gia đình Việt. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nam ca sĩ vẫn không thể giấu được xúc động khi trực tiếp chứng kiến hoàn cảnh của các em nhỏ. Ngoài những lời động viên, anh cùng diễn viên Đồng Ánh Quỳnh nỗ lực hết mình vượt qua các thử thách trong chương trình để mang về phần thưởng hỗ trợ cho các gia đình.

Trải qua các vòng thi, Quang Hà và Đồng Ánh Quỳnh đã hợp sức mang về hơn 90 triệu đồng tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, MC Đại Nghĩa, ca sĩ Đức Phúc và người dân địa phương còn chung tay hỗ trợ gần 200 triệu cho các em nhỏ khó khăn.