Xót xa cậu bé sống xa mẹ khi 1 tuổi, cha suy thận nặng suốt 7 năm

Tập 150 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của MC Đại Nghĩa cùng 2 khách mời là ca sĩ Ngô Lan Hương và ca sĩ Nguyễn Thái Học. Trong chương trình, hoàn cảnh của Trương Nhật Đình khiến nhiều người xót xa. Hiện cậu bé 10 tuổi sống cùng bà nội là Lò Thị Hiền và cha là Trương Văn Minh. Trong khi đó, mẹ Nhật Đình bỏ đi từ khi em mới 1 tuổi, đến nay không còn liên lạc.

Hoàn cảnh của Nhật Đình khiến dàn khách mời không khỏi xót xa ẢNH: BTC

Cha của Nhật Đình mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, mỗi tuần phải chạy thận ba lần. Do khoảng cách xa, việc di chuyển khó khăn và lo sợ bệnh tình chuyển biến bất ngờ, anh Minh thường phải ở lại viện. Ngày ghi hình chương trình, anh vẫn đang điều trị tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An. Theo chia sẻ, đã 7 năm trôi qua, Nhật Đình chưa được gặp cha. Kể từ khi bệnh tình anh Minh trở nặng, cậu bé chỉ có thể gọi điện để nguôi nỗi nhớ.

Việc điều trị kéo dài khiến kinh tế gia đình cạn kiệt. Từ ngày anh Minh lâm bệnh, mọi gánh nặng dồn hết lên vai bà Hiền. Gia đình không có ruộng đất, bà của cậu bé phải làm công việc bóc vỏ cây keo thuê, mỗi ngày được trả 210.000 đồng. Thế nhưng đây là công việc theo mùa, trong khi sức khỏe của bà cũng không tốt, khiến thu nhập càng thêm bấp bênh. Cuộc sống thiếu thốn, cha bệnh nặng, bữa ăn hằng ngày của Nhật Đình chỉ đạm bạc với cơm và rau. Em kể: “Thỉnh thoảng ăn cơm với cá, với mắm là món ngon nhất con được ăn”.

Ngô Lan Hương cùng đồng đội nỗ lực vượt qua các thử thách của Mái ấm gia đình Việt ẢNH: BTC

Hình ảnh cậu bé 10 tuổi thiếu vắng tình mẹ, ngồi trò chuyện với cha qua chiếc điện thoại nhỏ, cùng những lời quan tâm em dành cho cha khiến nhiều người không khỏi xót xa. MC Đại Nghĩa chia sẻ: “Nhật Đình đã 10 tuổi nhưng nhìn bé như chỉ mới 6 - 7 tuổi. Bé rất ốm, ăn uống không đầy đủ nhưng không oán trách vì thương bà vất vả. Nghe bé nhắc đến bữa cơm với vài con cá kho nhỏ xíu khiến tôi không cầm lòng được”.

Ngô Lan Hương nghẹn lòng khi biết Nhật Đình đã 7 năm chưa được gặp trực tiếp cha. Nữ ca sĩ bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của anh Minh đang chống chọi với căn bệnh suy thận hiểm nghèo, sống xa con trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Trong khi đó, Nguyễn Thái Học cảm phục người bà tảo tần, tuổi cao vẫn phải mưu sinh để nuôi con bệnh nặng và chăm sóc cháu thơ dại. Giọng ca sinh năm 2000 dành nhiều lời động viên, đồng thời hứa sẽ nỗ lực hết mình trong các thử thách để góp phần mang lại tiền thưởng cho các em nhỏ.

Trải qua các vòng thi, bộ đôi khách mời mang về 102 triệu đồng tiền thưởng cho các em nhỏ. Bên cạnh đó các nghệ sĩ, nhà hảo tâm và người dân địa phương cũng quyên góp hơn 277 triệu đồng, hỗ trợ các bé vượt qua khó khăn trong cuộc sống.