Hoài Lâm nói gì khi trở lại điện ảnh sau biến cố sức khỏe?

Thiên đường máu là dự án điện ảnh có nội dung xoay quanh câu chuyện về tệ nạn lừa đảo người Việt đi nước ngoài lao động. Bộ phim được lên ý tưởng từ hơn một năm trước, do chính đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, NSƯT Hạnh Thúy cùng tổ biên kịch chấp bút. Dự án quy tụ dàn diễn viên thực lực như Quang Tuấn, Hoài Lâm, Quách Ngọc Ngoan, Sỹ Toàn, Thanh Hương, Bích Ngọc…

Khán giả tò mò trước sự trở lại của Hoài Lâm sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng Ảnh: ĐPCC

Vai diễn khó trong sự nghiệp của Hoài Lâm

Thiên đường máu là tác phẩm đánh dấu màn trở lại của Hoài Lâm trên màn ảnh rộng sau quãng thời gian vắng bóng vì lý do sức khỏe. Tiết lộ về vai diễn mới, giọng ca 9X cho biết đây là vai diễn khó và anh phải cố gắng hết sức để có thể hoàn thiện một cách tốt nhất theo yêu cầu đạo diễn.

Thông qua một đoạn video hậu trường, Hoài Lâm cũng nhắn gửi: “Rất lâu rồi tôi không quay trở lại màn ảnh rộng. Mong rằng mọi người hãy đón chờ sự xuất hiện của tôi trong dự án sắp tới. Đây là một vai diễn rất khó cho tôi”.

Nói về Hoài Lâm, Quang Tuấn chia sẻ thêm: “Bạn rất thông minh và có sự mộc mạc của điện ảnh. Với những người đi diễn như tôi sẽ có yếu tố diễn trong đó. Nhưng với Lâm thì bạn rất tự nhiên. Với những đạo diễn thích khai thác yếu tố điện ảnh, Lâm sẽ rất phù hợp”.

Hình ảnh gây sốc của Quang Tuấn trong Thiên đường máu Ảnh: ĐPCC

Về phần mình, Quang Tuấn cũng hé lộ dù vai diễn của anh không yêu cầu giảm cân khắc nghiệt. Nhưng trong 10 ngày, nam diễn viên cũng đặt mục tiêu giảm khoảng 4 kg để phù hợp với ngoại hình khắc khổ của nhân vật như đạo diễn mong muốn. Anh cũng cho biết vai diễn của mình sẽ “ghê gớm, dữ dội dù không phải phim kinh dị”.

Nhà sản xuất Thiên đường máu cũng vừa hé lộ hình ảnh đầu tiên của phim. Trong đó, diễn viên Quang Tuấn gây bất ngờ với hình ảnh trần truồng, trên người chằng chịt vết thương. Đôi tay anh cũng bị trói chặt bằng dây thừng, chân bị siết chặt bởi sợi xích còn đôi mắt chìm trong bất lực. Xung quanh anh, có hàng tá người nhưng không ai trong căn phòng thèm ngoái nhìn. Tất cả ngồi chăm chú trước màn hình máy tính, mải miết với công việc của riêng mình.

Theo nhà sản xuất, first look của phim không chỉ phơi bày sự thật trần trụi về nạn bóc lột, cưỡng bức lao động trong thế giới ngầm mà còn mang ý nghĩa ẩn dụ. Hình ảnh những người xung quanh quay lưng với bi kịch cho thấy sự lạnh lùng, vô cảm khi bị cuốn vào vòng xoáy tiền bạc và quyền lực. Câu nói “không phải con đường nào cũng dẫn tới hạnh phúc” như một lời gợi mở hướng đi nội dung của bộ phim.