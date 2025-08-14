Hoài Lâm đóng phim sau biến cố sức khỏe

Hoài Lâm tái xuất phim điện ảnh

Sau thời gian im ắng vì biến cố sức khỏe, Hoài Lâm bất ngờ thông báo tái xuất màn ảnh rộng qua dự án điện ảnh Thiên đường máu của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, đóng cùng Quang Tuấn.

Nam ca sĩ tiết lộ, tác phẩm thuộc thể loại tâm lý - hành động, đã khởi quay tại TP.HCM nhưng chưa ấn định thời điểm ra rạp. Để hóa thân trọn vẹn cho vai diễn, anh đã nỗ lực giảm cân, chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn trở lại được khán giả chờ đợi.

Tạo hình trong phim của Hoài Lâm và Quang Tuấn ẢNH: FBNV

Năm 2018, Hoài Lâm ra mắt khán giả màn ảnh rộng qua bộ phim của đạo diễn Văn Công Viễn, chuyển thể từ tác phẩm Hàn Quốc nổi tiếng My Sassy Girl (Cô nàng ngổ ngáo). Trước đó, anh cũng từng góp mặt trong một số dự án điện ảnh như Quý tử bất đắc dĩ và Tía tôi là cao thủ. Dù không phải diễn viên chuyên nghiệp, nam ca sĩ vẫn tạo dấu ấn nhờ lối diễn xuất tự nhiên.

Trước đó thời điểm cuối năm 2024 và đầu năm 2025, nam ca sĩ nhiều lần xuất hiện với diện mạo kém sắc, tăng cân rõ rệt, giọng hát khi biểu diễn thiếu ổn định và thậm chí hụt hơi khi hát. Sau đó, nam ca sĩ 9X xác nhận gặp vấn đề về sức khỏe và buộc phải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian để hồi phục.

Trở lại với âm nhạc

Mới đây, Hoài Lâm đánh dấu sự trở lại với âm nhạc khi tích cực biểu diễn tại các phòng trà và lên lịch lưu diễn ở nước ngoài. Đáng chú ý, một người bạn thân thiết còn hé lộ cả hai sắp phát hành sản phẩm chung, khiến khán giả thêm kỳ vọng.

Ngày 29.7, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đăng ảnh chụp cùng Hoài Lâm kèm dòng trạng thái hài hước: "Công khai một trong số những nam ca sĩ đang trong mối quan hệ với mình", càng làm dấy lên đồn đoán về một màn hợp tác mới.

Trước đó, đầu tháng 7, Hoài Lâm phát hành ca khúc Trắng ngà, bản ballad trầm buồn do chính anh sáng tác và thể hiện, như món quà gửi đến người hâm mộ. Dù không tạo hiệu ứng bùng nổ, ca khúc vẫn được đánh giá cao nhờ chất giọng da diết đặc trưng, phần nào đáp ứng kỳ vọng của khán giả sau thời gian chờ đợi.