Mỹ nhân vào bình chọn 'hoa hậu đẹp nhất' đóng phim tết của Trường Giang là ai?

Khi nói về vai diễn, người đẹp 9X tiết lộ nhân vật của mình đưa đẩy những cao trào trong phim, nhưng cũng là người gỡ bỏ những nút thắt. Tuy nhiên, Như Vân từ chối kể sâu thêm để giữ được cảm xúc trọn vẹn cho khán giả khi thưởng thức phim trên màn ảnh rộng.

Như Vân tâm sự Nhà ba tôi một phòng lay động cô từ khi đọc kịch bản, bởi tác phẩm kể về hành trình "gà trống nuôi con" của người đàn ông trung niên. Ngoài đời thật, người đẹp 9X là mẹ của hai cô con gái nên cô đồng cảm với những trăn trở, lo âu của nhân vật do Trường Giang thủ vai. Còn trong vai trò người làm con, Như Vân nhớ đến đấng sinh thành khi dõi theo hành trình của cặp cha con trên màn ảnh.

“Chuyện của cha con ông Thạch và bé An gợi cho tôi nhớ nhiều đến ba mẹ, nhất là những yêu thương và hy sinh rất âm thầm, đôi khi không nói ra bằng lời. Khi còn nhỏ, có những điều mình chưa đủ chín chắn để hiểu hết, nhưng đến lúc làm mẹ, đọc lại những câu chuyện như vậy thì cảm xúc lại rất khác. Bộ phim khiến tôi nhìn lại gia đình mình với sự biết ơn nhiều hơn, và cũng nhắc Vân trân trọng những khoảnh khắc rất bình thường nhưng quý giá khi các thành viên được ở bên nhau”, cô bày tỏ.

Như Vân học được nhiều điều về phim ảnh khi làm việc cùng Trường Giang, Lê Khánh ẢNH: NVCC

So với các dự án trước đây, Như Vân có thời lượng nhiều hơn và chiều sâu nội tâm phức tạp hơn ở Nhà ba tôi một phòng. Ngày quay đầu tiên, cô đã gặp thử thách với một cảnh nặng tâm lý, đòi hỏi nuôi dưỡng cảm xúc. Là một diễn viên tay ngang, Như Vân nương nhờ những xúc cảm, nghĩ suy của cuộc sống đời thường để tìm điểm kết nối với nhân vật, từ đó bước vào vai diễn một cách tự nhiên, mộc mạc.

Như Vân bén duyên với Nhà ba tôi một phòng qua các vòng thử vai như bao diễn viên khác. Khi ấy, trong vai trò giám đốc casting, diễn viên Nhã Phương đã nhìn thấy ở người đẹp 9X đường nét, bóng dáng của nhân vật trong kịch bản. Nhắc lại kỷ niệm này, Như Vân luôn trân quý vợ chồng nghệ sĩ Trường Giang - Nhã Phương đã dành cho cô cơ hội có thêm một cuộc đời mới trên màn ảnh rộng.

Hoạt động trong showbiz hơn 10 năm, kinh qua nhiều cuộc thi sắc đẹp nhưng đối với nghề diễn, Như Vân tâm niệm bản thân là một tân binh. Cô không cho rằng ngã rẽ điện ảnh đến với mình muộn màng, mà ngược lại, cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi ở mỗi chặng của cuộc đời, lại được thử sức ở vai trò mới. Là hoa hậu, cô giữ vẻ sắc sảo nhưng khi làm diễn viên, cô sẵn sàng hòa vào niềm vui, nỗi buồn của nhân vật. "Tôi có thể xấu để nhân vật được sống”, cô chia sẻ.

Sắc vóc nóng bỏng của Hoa hậu Như Vân. Cô vừa được công bố góp mặt trong danh sách bình chọn Nhan sắc vượt thời gian của Missosology ẢNH: NVCC

Tại buổi họp báo, đạo diễn Trường Giang bày tỏ xúc động vì Như Vân từng hoãn hai chuyến công du quốc tế để phối hợp với lịch quay của đoàn phim. Người đẹp cho rằng đây là việc mình nên làm. Cô tâm sự: “Tôi thật sự đam mê diễn xuất và mong muốn đi đường dài với nghề diễn. Tôi đã chia sẻ nguyện vọng này với Miss Global và may mắn được tổ chức ủng hộ”.

Vừa đóng phim vừa hoàn thành sứ mệnh của một hoa hậu quốc tế, Như Vân ít nhiều cảm thấy có lỗi với các con. Vậy mà trái lại, hai công chúa nhỏ vô cùng hào hứng và hết lòng ủng hộ cô làm công việc mình thích.

Hoa hậu 9X kể: “Khi tôi mới nhận phim, các con hỏi tôi đóng vai gì, có cần khóc nhiều không, có mệt không và tưởng tượng đủ thứ về phim trường. Nghe các con nói 'miễn mẹ vui là được', tôi thấy rất nhẹ lòng và ấm áp, bởi các con nhìn mọi thứ bằng sự tin tưởng và yêu thương rất đơn giản. Làm mẹ, tôi cũng học được từ các con cách đón nhận công việc của mình một cách thoải mái hơn, không áp lực, không nặng nề”.