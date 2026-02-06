Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cuộc sống của Đàm Vĩnh Hưng ở tuổi U.60, bất ngờ mở quán bán cà phê
Cuộc sống của Đàm Vĩnh Hưng ở tuổi U.60, bất ngờ mở quán bán cà phê

Diệu Tú
06/02/2026 07:50 GMT+7

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi mở quán cà phê, hé lộ cuộc sống bình yên sau nhiều biến cố.

Xác nhận đã bán căn biệt thự tại Cư xá Bắc Hải (Q.10 cũ, TP.HCM), nơi gắn bó suốt 17 năm, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bước vào giai đoạn mới của cuộc sống với nhiều thay đổi. Nam ca sĩ sinh năm 1971 chọn nhịp sống chậm rãi hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình và tập trung vào các dự án cá nhân.

Mới đây anh vừa khai trương quán cà phê ở phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM và ra mắt MV Xuân của lính xa nhà nhân dịp Tết 2026. Bên cạnh công việc kinh doanh và nghệ thuật, đời sống thường nhật của nam ca sĩ hiện xoay quanh con trai. Có lẽ, sự thay đổi lớn nhất trong tư duy và lối sống của Đàm Vĩnh Hưng chính là sự xuất hiện của bé Polo Huỳnh.

Đàm Vĩnh Hưng mở quán bán cà phê

Ở tuổi U.60, việc làm cha đã khiến một người vốn nóng tính, gai góc trở nên mềm mỏng và kiên nhẫn hơn. Kinh doanh cà phê hay bất cứ lĩnh vực nào khác, đối với anh, giờ đây không chỉ là đam mê mà còn là cách để xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai của con. Nam ca sĩ bộc bạch rằng bản thân muốn làm gương cho con về sự lao động bền bỉ, không ngại khó khăn dù ở bất kỳ vị thế nào. Cuộc sống hiện tại của anh xoay quanh con và cả những dự án kinh doanh mới để đảm bảo cho Polo Huỳnh một môi trường phát triển tốt nhất.

Chương trình nghệ thuật thiện nguyện Tình người giữa bão lũ quy tụ đông đảo nghệ sĩ cùng cất tiếng hát và chung tay lan tỏa tấm lòng hướng về miền Trung. Những lời ca, hành động sẻ chia và quyên góp thiết thực của nghệ sĩ, mạnh thường quân, phụ huynh và học sinh đã tiếp thêm nguồn lực giúp đồng bào vượt qua khó khăn sau bão lũ.

Đàm Vĩnh Hưng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng showbiz việt polo huỳnh sao việt
