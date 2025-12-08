Tối 6.12, chương trình nghệ thuật thiện nguyện Tình người giữa bão lũ diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng Trường THCS - THPT Hồng Hà (phường Gò Vấp, TP HCM). Đây là hoạt động do UBND và UBMTTQ Việt Nam phường Gò Vấp phối hợp cùng nhà trường tổ chức nhằm quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai.

Vợ chồng nghệ sĩ Châu Thanh - Ngọc Huyền Châu và con gái Ngọc Tiên, Ca sĩ Nguyên Vũ (từ phải sang) cũng có mặt trong đêm nhạc Tình người giữa bão lũ Ảnh: HỮU TÍN

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ như NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Kim Tử Long, nghệ sĩ cải lương Châu Thanh, Ngọc Huyền Châu, danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thùy Trang, Nguyên Vũ, Mỹ Lệ, Ngọc Ánh, Quang Hà, Quách Tuấn Du, Châu Ngọc Tiên, Ce Ce Trương, Thy Nhung...

Đàm Vĩnh Hưng ôm thùng tiền xin quyên góp

Tất cả cùng chung tinh thần hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt, kêu gọi sự chung tay bằng tinh thần yêu thương và nghĩa đồng bào. Mỗi tấm lòng chung sức, mỗi lời động viên cất lên như một nguồn năng lượng ấm áp góp phần tiếp thêm sức mạnh để bà con vững vàng vượt qua khó khăn.

Tại đêm diễn, nhiều nghệ sĩ không chỉ góp giọng mà còn trực tiếp đóng góp để sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ. Ca sĩ Thy Nhung ủng hộ 74,4 triệu đồng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đóng góp 10 triệu đồng, ca sĩ Quách Tuấn Du gửi tặng 5 triệu đồng… Bên cạnh đó, chương trình còn nhận được sự chung tay của các mạnh thường quân, phụ huynh và học sinh nhà trường, nâng tổng số tiền quyên góp lên hơn 1 tỉ đồng.

Ban tổ chức cho biết ngay sau khi tổng kết, toàn bộ số tiền sẽ được công khai minh bạch và chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam để kịp thời hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.