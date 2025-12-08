Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đàm Vĩnh Hưng ôm thùng tiền xin quyên góp
Video Giải trí

Hải Duy - Hữu Tín
08/12/2025 10:44 GMT+7

Chương trình nghệ thuật thiện nguyện Tình người giữa bão lũ quy tụ đông đảo nghệ sĩ cùng cất tiếng hát và chung tay lan tỏa tấm lòng hướng về miền Trung. Những lời ca, hành động sẻ chia và quyên góp thiết thực của nghệ sĩ, mạnh thường quân, phụ huynh và học sinh đã tiếp thêm nguồn lực giúp đồng bào vượt qua khó khăn sau bão lũ.

Tối 6.12, chương trình nghệ thuật thiện nguyện Tình người giữa bão lũ diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng Trường THCS - THPT Hồng Hà (phường Gò Vấp, TP HCM). Đây là hoạt động do UBND và UBMTTQ Việt Nam phường Gò Vấp phối hợp cùng nhà trường tổ chức nhằm quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai.

Đàm Vĩnh Hưng ôm thùng tiền xin quyên góp - Ảnh 1.

Vợ chồng nghệ sĩ Châu Thanh - Ngọc Huyền Châu và con gái Ngọc Tiên, Ca sĩ Nguyên Vũ (từ phải sang) cũng có mặt trong đêm nhạc Tình người giữa bão lũ

Ảnh: HỮU TÍN

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ như NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Kim Tử Long, nghệ sĩ cải lương Châu Thanh, Ngọc Huyền Châu, danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thùy Trang, Nguyên Vũ, Mỹ Lệ, Ngọc Ánh, Quang Hà, Quách Tuấn Du, Châu Ngọc Tiên, Ce Ce Trương, Thy Nhung...

Tất cả cùng chung tinh thần hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt, kêu gọi sự chung tay bằng tinh thần yêu thương và nghĩa đồng bào. Mỗi tấm lòng chung sức, mỗi lời động viên cất lên như một nguồn năng lượng ấm áp góp phần tiếp thêm sức mạnh để bà con vững vàng vượt qua khó khăn.

Tại đêm diễn, nhiều nghệ sĩ không chỉ góp giọng mà còn trực tiếp đóng góp để sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ. Ca sĩ Thy Nhung ủng hộ 74,4 triệu đồng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đóng góp 10 triệu đồng, ca sĩ Quách Tuấn Du gửi tặng 5 triệu đồng… Bên cạnh đó, chương trình còn nhận được sự chung tay của các mạnh thường quân, phụ huynh và học sinh nhà trường, nâng tổng số tiền quyên góp lên hơn 1 tỉ đồng.

Ban tổ chức cho biết ngay sau khi tổng kết, toàn bộ số tiền sẽ được công khai minh bạch và chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam để kịp thời hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

NSND Mỹ Uyên ngoài 50 vẫn chưa kết hôn, tự nhận 'người giàu nhất giới nghệ sĩ'

Có ba thập niên gắn bó với nghệ thuật, bước qua tuổi 50, NSND Mỹ Uyên vẫn tất bật với sân khấu, điều hành Nhà hát kịch 5B và liên tục làm mới mình trong những tác phẩm nghệ thuật. Vừa qua, nữ nghệ sĩ nhận tin vui khi vai diễn Mẹ lớn trong vở Ảo quan đạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần 6 - năm 2025.

