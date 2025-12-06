NSND Mỹ Uyên ngoài 50 vẫn chưa kết hôn, tự nhận “người giàu nhất giới nghệ sĩ”

NSND Mỹ Uyên vừa giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần 6 - năm 2025 với vở Ảo quan, khai thác chủ đề tử vong vì trầm cảm – nỗi ám ảnh âm thầm trong xã hội hiện đại. Vở diễn được xây dựng theo phong cách nhạc kịch thể nghiệm, nơi diễn viên vừa hát, vừa múa, vừa hóa thân để chuyển tải những biến động nội tâm dữ dội. Với Mỹ Uyên, giải thưởng này là lời khẳng định rằng những nỗ lực làm mới mình suốt nhiều năm qua.

Song song với hoạt động nghệ thuật, NSND Mỹ Uyên hiện là Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B. Có giai đoạn khó khăn đến mức chị phải bán nhà, bán xe để "cứu" sân khấu, giữ cho nơi này không bị đóng cửa. Chị chia sẻ rằng dù sân khấu thiếu kinh phí phải chắp vá, tạm bợ nhưng chỉ cần khán giả còn thương thì sân khấu vẫn tiếp tục sáng đèn.

Một phân cảnh của NSND Mỹ Uyên vai mẹ lớn trong vở nhạc kịch Ảo quan đạt Huy chương vàng tại lễ trao giải. Ảnh: NVCC

Dẫu trải qua nhiều thử thách, nữ nghệ sĩ vẫn không ngại thử thách bản thân. Từ việc mạnh dạn khai thác đề tài LGBT, trao cơ hội cho đạo diễn trẻ cho đến việc thử sức với vở nhạc kịch múa đương đại Ảo quan. Với chị, làm nghệ thuật là con đường dài, đòi hỏi sự dấn thân và mở lòng để thế hệ kế thừa có thể tiếp tục phát triển.

NSND Mỹ Uyên tự nhận "người giàu nhất giới nghệ sĩ"

Bước vào giai đoạn chín muồi của sự nghiệp, NSND Mỹ Uyên tự nhận mình là "người giàu nhất giới nghệ sĩ" – giàu tình bạn, giàu năng lượng sống và giàu sự tự do. Đối với một người nghệ sĩ yêu nghề và làm nghề nghiêm túc suốt nhiều năm qua, việc vẫn còn được làm nghệ thuật, còn được khán giả yêu thương đã khiến Mỹ Uyên cảm thấy đủ đầy và hạnh phúc hơn bất kì ai.

NSND Đặng Thụy Mỹ Uyên sinh năm 1975 tại Tây Ninh, là một trong những gương mặt gạo cội của sân khấu và màn ảnh Việt. Từ Mùi ngò gai, Những đứa con thành phố đến Chị chị em em, 100 ngày bên em, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu... chị luôn ghi dấu với khả năng diễn xuất ấn tượng.

Nhiều năm qua, chị dành nhiều tâm huyết để vận hành nhà hát kịch, giúp sân khấu duy trì hoạt động và gặt hái những thành công đáng kể trong lòng khán giả. Đã đạt danh hiệu NSND từ 2023, chị vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật, không ngừng cống hiến những vai diễn hay, nhiệt tình dẫn dắt đàn em.