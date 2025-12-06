Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
NSND Mỹ Uyên ngoài 50 vẫn chưa kết hôn, tự nhận 'người giàu nhất giới nghệ sĩ'
Video Giải trí

NSND Mỹ Uyên ngoài 50 vẫn chưa kết hôn, tự nhận 'người giàu nhất giới nghệ sĩ'

Hữu Tín - Dư Ngân
06/12/2025 20:27 GMT+7

Có ba thập niên gắn bó với nghệ thuật, bước qua tuổi 50, NSND Mỹ Uyên vẫn tất bật với sân khấu, điều hành Nhà hát kịch 5B và liên tục làm mới mình trong những tác phẩm nghệ thuật. Vừa qua, nữ nghệ sĩ nhận tin vui khi vai diễn Mẹ lớn trong vở Ảo quan đạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần 6 - năm 2025.

NSND Mỹ Uyên vừa giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần 6 - năm 2025 với vở Ảo quan, khai thác chủ đề tử vong vì trầm cảm – nỗi ám ảnh âm thầm trong xã hội hiện đại. Vở diễn được xây dựng theo phong cách nhạc kịch thể nghiệm, nơi diễn viên vừa hát, vừa múa, vừa hóa thân để chuyển tải những biến động nội tâm dữ dội. Với Mỹ Uyên, giải thưởng này là lời khẳng định rằng những nỗ lực làm mới mình suốt nhiều năm qua.

Song song với hoạt động nghệ thuật, NSND Mỹ Uyên hiện là Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B. Có giai đoạn khó khăn đến mức chị phải bán nhà, bán xe để "cứu" sân khấu, giữ cho nơi này không bị đóng cửa. Chị chia sẻ rằng dù sân khấu thiếu kinh phí phải chắp vá, tạm bợ nhưng chỉ cần khán giả còn thương thì sân khấu vẫn tiếp tục sáng đèn.

NSND Mỹ Uyên ngoài 50 vẫn chưa kết hôn - Ảnh 1.

Một phân cảnh của NSND Mỹ Uyên vai mẹ lớn trong vở nhạc kịch Ảo quan đạt Huy chương vàng tại lễ trao giải.

Ảnh: NVCC

Dẫu trải qua nhiều thử thách, nữ nghệ sĩ vẫn không ngại thử thách bản thân. Từ việc mạnh dạn khai thác đề tài LGBT, trao cơ hội cho đạo diễn trẻ cho đến việc thử sức với vở nhạc kịch múa đương đại Ảo quan. Với chị, làm nghệ thuật là con đường dài, đòi hỏi sự dấn thân và mở lòng để thế hệ kế thừa có thể tiếp tục phát triển.

NSND Mỹ Uyên tự nhận "người giàu nhất giới nghệ sĩ"

Bước vào giai đoạn chín muồi của sự nghiệp, NSND Mỹ Uyên tự nhận mình là "người giàu nhất giới nghệ sĩ" – giàu tình bạn, giàu năng lượng sống và giàu sự tự do. Đối với một người nghệ sĩ yêu nghề và làm nghề nghiêm túc suốt nhiều năm qua, việc vẫn còn được làm nghệ thuật, còn được khán giả yêu thương đã khiến Mỹ Uyên cảm thấy đủ đầy và hạnh phúc hơn bất kì ai.

NSND Mỹ Uyên ngoài 50 vẫn chưa kết hôn, tự nhận “người giàu nhất giới nghệ sĩ”

NSND Đặng Thụy Mỹ Uyên sinh năm 1975 tại Tây Ninh, là một trong những gương mặt gạo cội của sân khấu và màn ảnh Việt. Từ Mùi ngò gai, Những đứa con thành phố đến Chị chị em em, 100 ngày bên em, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu... chị luôn ghi dấu với khả năng diễn xuất ấn tượng.

Nhiều năm qua, chị dành nhiều tâm huyết để vận hành nhà hát kịch, giúp sân khấu duy trì hoạt động và gặt hái những thành công đáng kể trong lòng khán giả. Đã đạt danh hiệu NSND từ 2023, chị vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật, không ngừng cống hiến những vai diễn hay, nhiệt tình dẫn dắt đàn em.

Tin liên quan

Người đẹp thi Miss Charm hé lộ mối quan hệ đặc biệt với cầu thủ Neymar

Người đẹp thi Miss Charm hé lộ mối quan hệ đặc biệt với cầu thủ Neymar

Những ngày qua, đoạn clip Neymar gửi nụ hôn gió đến Việt Nam và cổ vũ đại diện Brazil tại Miss Charm 2025 gây chú ý. Người đẹp Maiara Braga Porto đã có những chia sẻ độc quyền với Báo Thanh Niên về mối quan hệ đặc biệt này.

Khám phá thêm chủ đề

NSND Mỹ Uyên Nhà hát kịch 5B Liên hoan quốc tế sân khấu Ảo quan iám đốc Nhà hát kịch Sân khấu Mùi ngò gai Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu.
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận