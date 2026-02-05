Nghệ sĩ Thành Lộc, Hữu Châu mừng sinh nhật 89 của 'Kỳ nữ' Kim Cương

NSND Kim Cương diễn lại vở 'Lá sầu riêng' ở tuổi U.90

Không chỉ thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu, buổi tọa đàm còn có sự tham dự của Ban đại diện Hội sân khấu như NSND Trần Ngọc Giàu, NSND Trần Minh Ngọc cùng NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu và các nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật.

Đặc biệt nhất tại tọa đàm, ngoài các báo cáo nghiên cứu lấy cảm hứng từ cuộc đời của NSND Kim Cương và những đóng góp của bà cho nghệ thuật, khán giả đã được thưởng thức trích đoạn Lá sầu riêng, một tác phẩm do chính bà sáng tác với bút danh Hoàng Dũng.

Khép lại chương trình là khoảnh khắc xúc động khi cả hội trường cùng nhau vỗ tay và hát chúc mừng sinh nhật nữ nghệ sĩ ẢNH: BẢO KHÔI

NSND Trần Minh Ngọc cho biết: "Kịch nói Kim Cương là một di sản văn hóa phi vật thể". Điều đó khẳng định trong dòng chảy của xã hội, sân khấu kịch Kim Cương là một dấu mốc tiêu biểu và NSND Kim Cương hay "Kỳ nữ" Kim Cương không chỉ là một cái tên mà còn là một tượng đài sáng giá về tài năng và đạo đức của người nghệ sĩ.

Sinh năm 1937 tại TP.HCM, NSND Kim Cương (tên thật: Nguyễn Thị Kim Cương) là nghệ sĩ tiêu biểu của giới văn nghệ sĩ sân khấu TP và nước nhà. Bà đã dành cả cuộc đời mình cho nghệ thuật sân khấu trong vai trò sáng lập Đoàn kịch nói Kim Cương, diễn viên, đạo diễn, tác giả và là trái tim không mệt mỏi trong hoạt động xã hội từ thiện nhằm chăm lo cho những trẻ em cơ nhỡ, người tàn tật, nghệ sĩ nghèo và người lao động sân khấu… Có thể nói NSND Kim Cương là di sản đặc biệt của ngành sân khấu cũng như văn học nghệ thuật.



